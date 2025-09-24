Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (24)

A novela 'Êta Mundo Melhor' desta quarta-feira (24) vai ao ar às 18:05, após 'Vale a Pena Ver de Novo - A Viagem'. Nesse capítulo, Celso fica aflito com a determinação de Candinho e Samir.

Resumo completo de 'Êta Mundo Melhor' desta quarta-feira

Celso fica aflito com a determinação de Candinho e Samir. Dita sofre com as dificuldades que encontra para se reorganizar. Paixão pede ajuda a Lúcio apra encontrar Ernesto. O delegado anuncia que Ernesto será transferido para a penitenciária. Tamires e Vermelho se irritam por não encontrar um bom cantor para o dancing. Carmem e Candinho se reencontram, e Zulma teme.

Margarida pressiona Lúcio sobre Haydée. Tobias alerta Lauro sobre as atitudes de Sônia. Sônia assume a Quincas que se apaixonou por Lauro. Anabela pede que Celso vá ao jantar de aniversário de Estela. Medeia descobre sobre o mapa das esmeraldas. Candinho abraça Dita, e Manoela os repreende.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:05, na Rede Globo.