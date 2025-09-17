Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (17)
Sabiá acompanha Candinho, Zulma e Aladin na busca por Samir e Jasmin.
A novela 'Êta Mundo Melhor' desta quarta-feira (17) vai ao ar às 18:05, após 'Vale a Pena Ver de Novo - A Viagem'. Nesse capítulo, Sabiá acompanha Candinho, Zulma e Aladin na busca por Samir e Jasmin.
Resumo completo de 'Êta Mundo Melhor' desta quarta-feira
Sabiá acompanha Candinho, Zulma e Aladin na busca por Samir e Jasmin. Samir teme as atitudes de Marilda e Aderbal, e clama por Candinho. Estela visita Ernesto na delegacia. Samir ouve a voz de Asdrúbal e implora que o professor o salve. Haydée sofre com a frieza de Lúcio.
Policarpo guia Candinho na busca por Samir. Carneiro anuncia que Cunegundes deve ser internada. Sandra ignora o Barão e pede ajuda a Inês. Ernesto provoca Celso falando de Estela. Marilda e Aderbal trancam Asdrúbal, Picolé, Zé dos Porcos e Jasmin com Samir no galpão.
Que horas começa?
A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:05, na Rede Globo.