Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (10)

A novela 'Êta Mundo Melhor' desta quarta-feira (10) vai ao ar às 17:50, após 'Vale a Pena Ver de Novo - A Viagem'. Nesse capítulo, Samir conhece seu quarto na casa de Aderbal e Marilda.
Resumo completo de 'Êta Mundo Melhor' desta quarta-feira
Samir conhece seu quarto na casa de Aderbal e Marilda. Jasmin e as crianças sentem saudade de Samir. Aderbal e Marilda comemoram por terem enganado Samir. Candinho se preocupa com Samir. Celso conta a Estela que Ernesto também enganou sua irmã e a ex-esposa de Candinho.
Dita se aconselha com Candinho sobre a turnê. Lauro reafirma a Sônia que são apenas amigos. Maria Divina foge do sítio para proteger suas galinhas. Zé dos Porcos dança com Francine. Ernesto foge do hospital, e Estela se desespera. Candinho encontra Ernesto.
