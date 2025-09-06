Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela deste sábado (6)

A novela 'Dona de Mim' deste sábado (6) vai ao ar às 19:45, após 'CETV - 2ª Edição'. Nesse capítulo, Jaques se irrita ao deduzir que caiu em uma armadilha de Tânia.

Resumo completo de 'Dona de Mim' deste sábado

Jaques se irrita ao deduzir que caiu em uma armadilha de Tânia. Rosa confunde Samuel com Josef. Leo e Sofia declaram seu amor uma à outra. Filipa deixa o hospital e afirma a Nina que quer independência de Jaques. Filipa ajuda Samuel, que sofre ao não ser reconhecido por Rosa. Ayla tem um sangramento e é levada ao hospital.

Ayla é aconselhada a permanecer em repouso até o fim da gravidez. Yara se insinua para Manuel. Vespa pressiona Ryan a esconder um novo carregamento no salão. Samuel ensina a Leo o trabalho na fábrica. Jaques sonha com Abel. Jeff questiona Ryan sobre sua conversa com Vespa.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 19:45, na Rede Globo.