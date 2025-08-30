Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela deste sábado (30)

A novela 'Dona de Mim' deste sábado (30) vai ao ar às 19:45, após 'CETV - 2ª Edição'. Nesse capítulo, Rosa pede desculpas a Leo pelas acusações de Jaques.

Resumo completo de 'Dona de Mim' deste sábado

Rosa pede desculpas a Leo pelas acusações de Jaques. Rosa e Yara admiram Samuel e Leo com Sofia. Odilon aborda Ricardo procurando por Jaques. Filipa pressiona Deco sobre suas intenções com Nina. Tânia, Leo e Samuel confrontam Jaques. Ayla destrata Caco, que é consolado por Breno. Tânia sugere que Ricardo mostre para a polícia o vídeo de Jaques sabotando o carro de Abel.

Durante inquérito, Jaques acusa Vanderson de ter tirado a vida de Abel. Walkíria desconfia de Jaques. Yuri vai ao salão em que Ryan trabalha. Deco ameaça Nina. Vespa pressiona Deco por sua mercadoria. Jaques e Filipa tentam defender Nina de Deco.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 19:45, na Rede Globo.