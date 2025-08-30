Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela deste sábado (30)

Rosa pede desculpas a Leo pelas acusações de Jaques.

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Dona de Mim é a nova novela das sete da TV Globo
Legenda: Dona de Mim é a nova novela das sete da TV Globo
Foto: Reprodução/TV Globo

A novela 'Dona de Mim' deste sábado (30) vai ao ar às 19:45, após 'CETV - 2ª Edição'. Nesse capítulo, Rosa pede desculpas a Leo pelas acusações de Jaques.

Resumo completo de 'Dona de Mim' deste sábado

Rosa pede desculpas a Leo pelas acusações de Jaques. Rosa e Yara admiram Samuel e Leo com Sofia. Odilon aborda Ricardo procurando por Jaques. Filipa pressiona Deco sobre suas intenções com Nina. Tânia, Leo e Samuel confrontam Jaques. Ayla destrata Caco, que é consolado por Breno. Tânia sugere que Ricardo mostre para a polícia o vídeo de Jaques sabotando o carro de Abel.

Durante inquérito, Jaques acusa Vanderson de ter tirado a vida de Abel. Walkíria desconfia de Jaques. Yuri vai ao salão em que Ryan trabalha. Deco ameaça Nina. Vespa pressiona Deco por sua mercadoria. Jaques e Filipa tentam defender Nina de Deco.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 19:45, na Rede Globo.

Êta Mundo Melhor
Zoeira

Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela deste sábado (30)

Celso apoia Estela.

A. Seraphim
Há 47 minutos
Vale Tudo
Zoeira

Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela deste sábado (30)

Afonso conta à família que está com câncer e que os filhos que Solange espera são seus.

A. Seraphim
Há 47 minutos
Dona de Mim é a nova novela das sete da TV Globo
Zoeira

Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela deste sábado (30)

Rosa pede desculpas a Leo pelas acusações de Jaques.

A. Seraphim
Há 47 minutos
História de Amor
Zoeira

Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela deste sábado (30)

Marta chora por causa das ofensas de Joyce e Xavier tenta consolá-la.

A. Seraphim
Há 47 minutos
foto dos apresentadores do 'É de Casa' Maria Beltrão, Thiago Oliveira, Rita Batista e Talitha Morete
Zoeira

Que horário começa o programa 'É de Casa' neste sábado 30/08?

O ator Antonio Calloni é um dos convidados do programa de variedades

Redação
30 de Agosto de 2025
horóscopo de libra
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Libra hoje (30/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Libra por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
30 de Agosto de 2025
horóscopo de leão
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Leão hoje (30/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Leão por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
30 de Agosto de 2025
horóscopo de touro
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (30/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
30 de Agosto de 2025
horóscopo de peixes
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Peixes hoje (30/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Peixes por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
30 de Agosto de 2025
horóscopo de sagitário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (30/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Sagitário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
30 de Agosto de 2025
horóscopo de câncer
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Câncer hoje (30/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Câncer por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
30 de Agosto de 2025
horóscopo de virgem
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Virgem hoje (30/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Virgem por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
30 de Agosto de 2025
horóscopo de áries
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (30/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Áries por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
30 de Agosto de 2025
horóscopo de escorpião
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Escorpião hoje (30/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Escorpião por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
30 de Agosto de 2025
horóscopo de gêmeos
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Gêmeos hoje (30/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Gêmeos por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
30 de Agosto de 2025
horóscopo de capricórnio
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Capricórnio hoje (30/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Capricórnio por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
30 de Agosto de 2025
horóscopo de aquário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Aquário hoje (30/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Aquário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
30 de Agosto de 2025
Foto de capa do álbum Man's best friend, de Sabrina Carpenter
Zoeira

Confirmada no Lollapalooza Brasil, Sabrina Carpenter lança álbum 'Man's best friend'; veja detalhes

Com letras explícitas e definido pelos fãs como um trabalho divertido, ácido e sensual, álbum tem sido bem recebido pelo público

Redação
29 de Agosto de 2025
Foto de Karol Cavalcante e David Luiz
Zoeira

Ex-affair de David Luiz, cearense Karol Cavalvante consegue medida protetiva contra o jogador

A jovem acusa o atleta de ameaçá-la de morte e tentar suborná-la com R$ 100 mil

Redação
29 de Agosto de 2025
Ricky Vallen traz 'A Voz Mutante' a Fortaleza e comenta realitys musicais da TV
Zoeira

Ricky Vallen traz 'A Voz Mutante' a Fortaleza e comenta realitys musicais da TV

Artista apresenta projeto musical em show no Ceará na noite desta sexta-feira (29)

João Lima Neto
29 de Agosto de 2025