Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela deste sábado (20)

A novela 'Dona de Mim' deste sábado (20) vai ao ar às 19:45. Nesse capítulo, Jaques pede ajuda a Ricardo para interditar Rosa.

Resumo completo de 'Dona de Mim' deste sábado

Jaques pede ajuda a Ricardo para interditar Rosa. Pam se irrita com o comportamento de Danilo. Kami recebe uma nova foto de seu assediador. Jaques e Danilo anunciam a Samuel que farão uma lista de demissões na Boaz. Leo enfrenta Jaques e é demitida da fábrica.

Leo deixa a fábrica. Jaques demite Samuel da diretoria de operações. Nunes obriga Marlon a fazer hora extra no trabalho. Kami sente ciúmes de Bárbara com Ryan. Samuel e Leo contam a Yara e Sofia que foram demitidos. O assediador observa Kami.

Marlon conta a Dedé que Jussara marcou sua festa de noivado com Kami. Filipa confronta Jaques, que afirma que pode se arrepender de seus erros para ficar com ela. Rosa recupera sua memória, e Samuel conta que foi demitido por Jaques.

Rosa confronta Jaques, que garante à mãe que transformará a Boaz. Yara teme o apego entre Leo e Sofia. Isabela chega à mansão dos Boaz. Kami é demitida da fábrica. Ronaldo segue Kami.

