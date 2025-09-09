Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (9)

A novela 'Dona de Mim' desta terça-feira (9) vai ao ar às 18:50, após 'CETV - 2ª Edição'. Nesse capítulo, Ryan despista Jeff.

Resumo completo de 'Dona de Mim' desta terça-feira

Ryan despista Jeff. Gisele, Caco, Breno e Davi tentam se organizar para cuidar de Ayla. Jaques e Filipa se aproximam, e Davi percebe o encantamento do tio. Ryan comanda a batalha de rimas, e Jeff é um sucesso. Yara beija Manuel. Jeff apoia Stephany e sonda sobre a permanência de Ryan em sua casa. Davi se incomoda ao ver Jaques com Filipa.

Dedé questiona se Kami reatará com Ryan. Jaques confessa a Davi que teve um romance secreto com Olívia. Jeff flagra Ryan escondendo o carregamento de Vespa e Durval. Dara alerta Marlon sobre Kami e Ryan. Samuel afirma a Leo que Sofia não estaria segura em sua casa, e Ryan ouve.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 18:50, na Rede Globo.