Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (23)

A novela 'Dona de Mim' desta terça-feira (23) vai ao ar às 19:40, após 'CETV - 2ª Edição'. Nesse capítulo, Pam alerta Marlon sobre a demissão de Kami.

Resumo completo de 'Dona de Mim' desta terça-feira

Pam alerta Marlon sobre a demissão de Kami. Isabela conta a Filipa que está sem dinheiro, e cobra apoio da filha. Kami desabafa com Leo sobre o crime do qual foi vítima, e ambas decidem ir até a delegacia. Kami faz seu depoimento a Renata, e Leo e Marlon a apoiam.

Isabel registra quando Nina fala sobre a medicação de Filipa. Leo e Samuel discutem por conta de Sofia. Jaques conversa com Isabela sobre suas intenções com Filipa.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 19:40, na Rede Globo.