Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (2)

A novela 'Dona de Mim' desta terça-feira (2) vai ao ar às 19:40, após 'CETV - 2ª Edição'. Nesse capítulo, Jaques ironiza Samuel.

Resumo completo de 'Dona de Mim' desta terça-feira

Jaques ironiza Samuel. Ayla tenta conversar com Davi e Samuel, para que se entendam. Danilo apoia Nina ao saber do acidente de Filipa. Jaques surpreende Danilo no hospital com Filipa. Nathan gosta de saber que Filipa confia em Jaques. Rosa se entristece com o avanço de sua doença.

Sofia pede para morar com Leo, e Samuel acaba se descontrolando com a menina. Jaques pressiona Rosa para saber de sua saúde. Jaques contrata Gerusa como babá de Sofia. Rosa se reúne com Vivian.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 19:40, na Rede Globo.