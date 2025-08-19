Diário do Nordeste
Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (19)

Samuel se desespera com a mudança de Jaques para a mansão.

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Dona de Mim é a nova novela das sete da TV Globo
Legenda: Dona de Mim é a nova novela das sete da TV Globo
Foto: Reprodução/TV Globo

A novela 'Dona de Mim' desta terça-feira (19) vai ao ar às 19:40, após 'CETV - 2ª Edição'. Nesse capítulo, Samuel se desespera com a mudança de Jaques para a mansão.

Resumo completo de 'Dona de Mim' desta terça-feira

Samuel se desespera com a mudança de Jaques para a mansão. Tânia jura vingança contra Jaques. Pam afirma que o namoro com Danilo acabou. Tânia acusa Filipa de roubar seu marido, e Jaques expulsa a ex-mulher da mansão.

Ayla inventa uma desculpa para Gisele desmarcar o encontro com Breno e Caco. Sofia ajuda Rosa a disfarçar sua doença na frente de Jaques. Tânia ameaça Jaques.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 19:40, na Rede Globo.

Hytalo Santos chamava Kamylinha de filha
Zoeira

Antes de ser preso, Hytalo Santos viajou para São Paulo com duas 'filhas' para elas fazerem lipoaspiração

Kamylinha e Danynha ganhariam procedimento de aniversário

Redação
Há 43 minutos
