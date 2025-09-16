Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (16)

A novela 'Dona de Mim' desta terça-feira (16) vai ao ar às 19:40, após 'CETV - 2ª Edição'. Nesse capítulo, Ryan defende Kami do assediador.

Resumo completo de 'Dona de Mim' desta terça-feira

Ryan defende Kami do assediador. Kami se sensibiliza com a fala de Ryan sobre seu namoro com Marlon. Nina liga para Isabela, que se interessa pela situação de Filipa com Jaques. Kami organiza uma festa surpresa de noivado para Marlon.

Bárbara chega ao galpão e encontra Marlon e Kami. Marlon pede para conversar com Kami, e adia o noivado. Bárbara afirma que voltou ao Brasil para ficar. Marlon garante a Bárbara que está envolvido com Kami.

Com a ajuda de Yara, Leo apresenta a Samuel sua ideia para a nova coleção de roupas customizadas. Peter sugere que ele e Nina se ajudem. Bárbara convida Ryan para sair. Filipa se preocupa com a falta de notícias de Nina.

Rosa se entristece com Jaques. Por mensagem de texto, Isabela pede dinheiro a Filipa. Marlon chega com Kami ao forró, e encontra Bárbara dançando com Ryan.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 19:40, na Rede Globo.