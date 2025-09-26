Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (26)

A novela 'Dona de Mim' desta sexta-feira (26) vai ao ar às 19:40, após 'CETV - 2ª Edição'. Nesse capítulo, Isabela se preocupa com Filipa.

Resumo completo de 'Dona de Mim' desta sexta-feira

Isabela se preocupa com Filipa. Davi lembra que Jaques prometeu segredo para Olívia sobre sua paternidade. Bárbara e Ryan sentem ciúmes do noivado de Marlon e Kami. Breno se incomoda com o presente de Leo para os bebês. Feital obriga Ryan a esconder armas no salão de Fabiana. Jaques tenta expulsar Leo da festa, mas Ayla a defende.

Marlon e Kami ficam noivos. Por uma confusão de Filipa, Ayla acaba descobrindo que Jaques é seu pai biológico. Jaques afirma a Rosa e Samuel que Olívia foi o amor de sua vida. Filipa está em crise, e Isabela se desespera.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 19:40, na Rede Globo.