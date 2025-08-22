Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (22)

A novela 'Dona de Mim' desta sexta-feira (22) vai ao ar às 19:40, após 'CETV - 2ª Edição'. Nesse capítulo, Leo enfrenta Jaques, apoiada por Samuel.

Resumo completo de 'Dona de Mim' desta sexta-feira

Leo enfrenta Jaques, apoiada por Samuel. Nina questiona Filipa sobre seus sentimentos por Jaques. Jaques sonha com Olívia. Sofia arma para Jaques. Sofia incentiva Samuel a pedir Leo em namoro. Samuel comenta com Rosa as atitudes de Jaques na fábrica.

Danilo alerta Jaques sobre a movimentação das funcionárias da Boaz. Com a ajuda de Filipa, Leo, Sofia e Denise, Rosa organiza um baile igual ao de sua juventude. Rosa confunde Jaques com Josef.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 19:40, na Rede Globo.