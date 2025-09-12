Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (12)

A novela 'Dona de Mim' desta sexta-feira (12) vai ao ar às 19:40, após 'CETV - 2ª Edição'. Nesse capítulo, Marlon fica mobilizado com o vídeo de Bárbara.

Resumo completo de 'Dona de Mim' desta sexta-feira

Marlon fica mobilizado com o vídeo de Bárbara. Filipa sonda Denise e Jaques sobre o motivo da briga de Olívia e Abel antes do acidente. Sofia sente saudade de casa, e Leo a apoia. Kami comenta com Ryan sobre um seguidor insistente. Rosa, Filipa e Davi visitam Sofia na casa de Leo. Filipa começa a dar aulas de teatro, e Jaques se inscreve no curso.

Sofia começa na nova escola. Nina afirma a Filipa que não se mudará da casa de Jaques. Kami recebe uma ameaça de um assediador e pede ajuda a Marlon. Ryan pega Dedé e Sofia na escola. Jaques descobre que Abel não podia ter filhos biológicos.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 19:40, na Rede Globo.