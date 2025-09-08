Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (8)

A novela 'Dona de Mim' desta segunda-feira (8) vai ao ar às 19:35, após 'CETV - 2ª Edição'. Nesse capítulo, Jaques se irrita ao deduzir que caiu em uma armadilha de Tânia.

Resumo completo de 'Dona de Mim' desta segunda-feira

Jaques se irrita ao deduzir que caiu em uma armadilha de Tânia. Rosa confunde Samuel com Josef. Leo e Sofia declaram seu amor uma à outra. Filipa deixa o hospital e afirma a Nina que quer independência de Jaques. Filipa ajuda Samuel, que sofre ao não ser reconhecido por Rosa. Ayla tem um sangramento e é levada ao hospital.

Ayla é aconselhada a permanecer em repouso até o fim da gravidez. Yara se insinua para Manuel. Vespa pressiona Ryan a esconder um novo carregamento no salão. Samuel ensina a Leo o trabalho na fábrica. Jaques sonha com Abel. Jeff questiona Ryan sobre sua conversa com Vespa.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 19:35, na Rede Globo.