Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (22)

Leo deixa a fábrica.

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Dona de Mim é a nova novela das sete da TV Globo
Legenda: Dona de Mim é a nova novela das sete da TV Globo
Foto: Reprodução/TV Globo

A novela 'Dona de Mim' desta segunda-feira (22) vai ao ar às 19:40, após 'CETV - 2ª Edição'. Nesse capítulo, Leo deixa a fábrica.

Resumo completo de 'Dona de Mim' desta segunda-feira

Leo deixa a fábrica. Jaques demite Samuel da diretoria de operações. Nunes obriga Marlon a fazer hora extra no trabalho. Kami sente ciúmes de Bárbara com Ryan. Samuel e Leo contam a Yara e Sofia que foram demitidos. O assediador observa Kami. Marlon conta a Dedé que Jussara marcou sua festa de noivado com Kami. Filipa confronta Jaques, que afirma que pode se arrepender de seus erros para ficar com ela.

Rosa recupera sua memória, e Samuel conta que foi demitido por Jaques. Rosa confronta Jaques, que garante à mãe que transformará a Boaz. Yara teme o apego entre Leo e Sofia. Isabela chega à mansão dos Boaz. Kami é demitida da fábrica. Ronaldo segue Kami.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 19:40, na Rede Globo.

JP Mantovani tinha 46 anos e era casado com Li Martins
Zoeira

Velório de JP Mantovani será restrito; família pede privacidade

Modelo, apresentador e marido da cantora Li Martins, ex-Rouge, morreu em acidente de moto na Marginal Pinheiros, em São Paulo

Redação
Há 25 minutos
Anne-Marie, de 16 anos, em selfie no espelho ao lado da mãe, a modelo Schynaider Moura
Zoeira

Filha da modelo Schynaider Moura morre aos 16 anos

Adolescente morreu após sofrer uma parada cardíaca em São Paulo

Redação
Há 30 minutos
Imagem do ator em premiere, olhando para câmera à direita. Homem branco, cabelo castanho ondulado usando terno marrom e gravata preta.
Zoeira

Tom Holland sofre acidente em set de filmagens de 'Homem Aranha: Um Novo Dia'

As gravações do novo filme foram pausadas para recuperação do ator

Redação
Há 1 hora
Êta Mundo Melhor
Zoeira

Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (22)

Padre Lucas diz a Candinho que Dita, sendo uma mulher desquitada, não poderá se casar novamente.

A. Seraphim
Há 2 horas
A Viagem
Zoeira

Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (22)

Hélio pede Naná em casamento.

A. Seraphim
Há 2 horas
Vale Tudo
Zoeira

Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (22)

Odete mente para a polícia ao dizer que sofreu uma tentativa de assalto.

A. Seraphim
Há 2 horas
horóscopo de peixes
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Peixes hoje (22/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Peixes por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
22 de Setembro de 2025
horóscopo de áries
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (22/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Áries por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
22 de Setembro de 2025
horóscopo de touro
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (22/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
22 de Setembro de 2025
horóscopo de escorpião
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Escorpião hoje (22/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Escorpião por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
22 de Setembro de 2025
horóscopo de virgem
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Virgem hoje (22/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Virgem por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
22 de Setembro de 2025
horóscopo de libra
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Libra hoje (22/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Libra por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
22 de Setembro de 2025
horóscopo de sagitário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (22/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Sagitário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
22 de Setembro de 2025
horóscopo de leão
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Leão hoje (22/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Leão por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
22 de Setembro de 2025
horóscopo de capricórnio
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Capricórnio hoje (22/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Capricórnio por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
22 de Setembro de 2025
horóscopo de câncer
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Câncer hoje (22/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Câncer por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
22 de Setembro de 2025
horóscopo de gêmeos
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Gêmeos hoje (22/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Gêmeos por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
22 de Setembro de 2025
horóscopo de aquário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Aquário hoje (22/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Aquário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
22 de Setembro de 2025
Li Marttins e JP Mantovani e filha posam para foto em praia
Zoeira

Viúva de JP Mantovani, ex-Rouge Li Marttins homenageia marido e pede 'momento de paz e silêncio'

Casal teve uma filha e se preparava para oficializar o casamento em uma cerimônia

Redação
21 de Setembro de 2025