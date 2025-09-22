Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (22)

A novela 'Dona de Mim' desta segunda-feira (22) vai ao ar às 19:40, após 'CETV - 2ª Edição'. Nesse capítulo, Leo deixa a fábrica.

Resumo completo de 'Dona de Mim' desta segunda-feira

Leo deixa a fábrica. Jaques demite Samuel da diretoria de operações. Nunes obriga Marlon a fazer hora extra no trabalho. Kami sente ciúmes de Bárbara com Ryan. Samuel e Leo contam a Yara e Sofia que foram demitidos. O assediador observa Kami. Marlon conta a Dedé que Jussara marcou sua festa de noivado com Kami. Filipa confronta Jaques, que afirma que pode se arrepender de seus erros para ficar com ela.

Rosa recupera sua memória, e Samuel conta que foi demitido por Jaques. Rosa confronta Jaques, que garante à mãe que transformará a Boaz. Yara teme o apego entre Leo e Sofia. Isabela chega à mansão dos Boaz. Kami é demitida da fábrica. Ronaldo segue Kami.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 19:40, na Rede Globo.