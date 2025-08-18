Diário do Nordeste
Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (18)

Ricardo chantageia Jaques.

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Dona de Mim é a nova novela das sete da TV Globo
Legenda: Dona de Mim é a nova novela das sete da TV Globo
Foto: Reprodução/TV Globo

A novela 'Dona de Mim' desta segunda-feira (18) vai ao ar às 19:40, após 'CETV - 2ª Edição'. Nesse capítulo, Ricardo chantageia Jaques.

Resumo completo de 'Dona de Mim' desta segunda-feira

Ricardo chantageia Jaques. Nina e Leo cuidam de Filipa, que se emociona. Jaques assume a presidência da Boaz, e Kami e Pam pressionam Samuel sobre as novas políticas impostas pelo tio. Ricardo confronta Tânia, que disfarça seus sentimentos por Jaques. Ryan exige que Lucas se afaste do salão enquanto Vespa usa o local para suas negociações.

Palmeira furta o dinheiro de um detido, e Marlon desconfia. Davi apoia Jaques. Tânia implora pelo perdão de Jaques. Nina se aproxima de Danilo, e Pam vê. Leo e Samuel ficam juntos. Jaques deixa a casa de Tânia e se muda para a mansão de Abel.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 19:40, na Rede Globo.

Mansão de influenciador Hytalo Santos, em João Pessoa (PB)
Zoeira

Em mansão de Hytalo Santos, adolescentes bebiam, faltavam aulas e uma delas até engravidou na casa

Em depoimento ao Ministério Público, uma ex-funcionária declarou que os ambientes da casa eram sujos

Redação
Há 34 minutos
Imagem mostra influenciador Felca durante entrevista ao Fantástico
Zoeira

Felca expõe ameaças de morte recebidas após denúncia de 'adultização' de crianças

"Vou encontrar você na rua e vou te matar" e "você vai morrer" foram algumas das mensagens recebidas pelo youtuber

Redação
Há 1 hora
Cid Moreira, que faleceu aos 97 anos, deixou herança para a esposa
Zoeira

Cid Moreira: Perícia aponta suposta falsificação de assinaturas no testamento do locutor

Análise de assinatura do testamento foi solicitada pelos filhos, que foram deixados de fora da herança

Redação
17 de Agosto de 2025