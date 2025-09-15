Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (15)

A novela 'Dona de Mim' desta segunda-feira (15) vai ao ar às 19:40, após 'CETV - 2ª Edição'. Nesse capítulo, Marlon pede para conversar com Kami, e adia o noivado.

Resumo completo de 'Dona de Mim' desta segunda-feira

Marlon pede para conversar com Kami, e adia o noivado. Bárbara afirma que voltou ao Brasil para ficar. Marlon garante a Bárbara que está envolvido com Kami. Com a ajuda de Yara, Leo apresenta a Samuel sua ideia para a nova coleção de roupas customizadas. Peter sugere que ele e Nina se ajudem.

Bárbara convida Ryan para sair. Filipa se preocupa com a falta de notícias de Nina. Rosa se entristece com Jaques. Por mensagem de texto, Isabela pede dinheiro a Filipa. Marlon chega com Kami ao forró, e encontra Bárbara dançando com Ryan.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 19:40, na Rede Globo.