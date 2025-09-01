Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (1)

A novela 'Dona de Mim' desta segunda-feira (1) vai ao ar às 19:40, após 'CETV - 2ª Edição'. Nesse capítulo, Deco cai na varanda do quarto de Jaques, e Nina se desespera.

Resumo completo de 'Dona de Mim' desta segunda-feira

Deco cai na varanda do quarto de Jaques, e Nina se desespera. Jaques chama a polícia. Durval e Vespa desconfiam da ausência de Deco. Lorena e Marília admiram Ryan. Davi descobre que Jaques era apaixonado por Olívia. Stephany confirma para Leo que teve burn out e garante à irmã que irá se tratar. Rosa pede ajuda a Samuel para lidar com Jaques. Filipa confunde Jaques com Abel, mas afirma que não deseja se aproximar do cunhado.

Caco pede que Gisele o ajude a se aproximar de Ayla. Pam exige que Samuel resolva a situação dos banheiros das funcionárias. Davi percebe o interesse de Jaques por Filipa. Samuel põe em votação os direitos trabalhistas na fábrica, e se surpreende quando Davi apoia Jaques.

