Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (4)

A novela 'Dona de Mim' desta quinta-feira (4) vai ao ar às 19:15, após 'CETV - 2ª Edição'. Nesse capítulo, Leo e sua família comemoram a liberdade de Ryan.

Resumo completo de 'Dona de Mim' desta quinta-feira

Leo e sua família comemoram a liberdade de Ryan. Samuel leva Sofia para passar uma temporada na casa de Leo, mas se incomoda ao saber que Ryan está hospedado no local. Alan e Jussara se preparam para firmar seu compromisso diante de Enoque. Kami pressiona Marlon sobre o relacionamento dos dois. Jaques presenteia Davi e afirma querer ter um filho como ele.

Samuel decide deixar Sofia na casa de Ayla e Gisele. Ryan não gosta de ver Dedé sofrendo bullying. Samuel se aconselha com Vivian sobre a certidão de nascimento de Sofia. Leo se candidata a um trabalho na fábrica. Dedé se envolve em uma confusão na escola, e Kami, Marlon e Ryan são convocados. Jaques flagra Leo em sua fábrica.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 19:15, na Rede Globo.