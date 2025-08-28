Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (28)

A novela 'Dona de Mim' desta quinta-feira (28) vai ao ar às 19:40, após 'CETV - 2ª Edição'. Nesse capítulo, Leo tenta se defender das acusações de Jaques, mas não encontra a carteira do empresário onde deixou.

Resumo completo de 'Dona de Mim' desta quinta-feira

Leo tenta se defender das acusações de Jaques, mas não encontra a carteira do empresário onde deixou. Filipa questiona Nina sobre a carteira de Jaques. Manuel conta a Danilo sobre a extorsão de Palmeira, e diz que acredita no envolvimento de Marlon. Leo é demitida da mansão e não consegue falar com Sofia. Samuel confronta Jaques sobre as contas da Boaz. Danilo questiona Marlon, que garante que não extorquiu Manuel.

Samuel procura Walkíria para denunciar Jaques. Leo sugere que Stephany procure um psiquiatra. Sofia pergunta por Leo. Marlon conversa com Manuel sobre o crime de Palmeira. Deco usa o cartão de crédito de Jaques, e mente para Nina. Marlon avisa a Palmeira que o denunciou à corregedoria da polícia.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 19:40, na Rede Globo.