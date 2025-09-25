Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (25)

A novela 'Dona de Mim' desta quinta-feira (25) vai ao ar às 19:40, após 'CETV - 2ª Edição'. Nesse capítulo, Isabela flagra Jaques no quarto de Filipa.

Resumo completo de 'Dona de Mim' desta quinta-feira

Isabela flagra Jaques no quarto de Filipa. Rosa visita Sofia. Samuel e Ryan desconfiam quando Leo fala sobre Kami. Ryan confronta Bárbara e exige que a lutadora mantenha Lucas longe de ilegalidades. Kami conta a Ryan sobre o crime que sofreu, e ele se revolta. Jaques ameaça Danilo e o obriga a se manter longe de Filipa.

Peter comenta com Nina que ela sente ciúmes de Filipa. Ronaldo entra em contato com Kami, que avisa a Renata e Marlon. A polícia não consegue capturar Ronaldo, e Ryan pede que Kami o alerte caso o criminoso a aborde novamente. Filipa se altera.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 19:40, na Rede Globo.