Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (25)

Isabela flagra Jaques no quarto de Filipa.

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Dona de Mim é a nova novela das sete da TV Globo
Legenda: Dona de Mim é a nova novela das sete da TV Globo
Foto: Reprodução/TV Globo

A novela 'Dona de Mim' desta quinta-feira (25) vai ao ar às 19:40, após 'CETV - 2ª Edição'. Nesse capítulo, Isabela flagra Jaques no quarto de Filipa.

Resumo completo de 'Dona de Mim' desta quinta-feira

Isabela flagra Jaques no quarto de Filipa. Rosa visita Sofia. Samuel e Ryan desconfiam quando Leo fala sobre Kami. Ryan confronta Bárbara e exige que a lutadora mantenha Lucas longe de ilegalidades. Kami conta a Ryan sobre o crime que sofreu, e ele se revolta. Jaques ameaça Danilo e o obriga a se manter longe de Filipa.

Peter comenta com Nina que ela sente ciúmes de Filipa. Ronaldo entra em contato com Kami, que avisa a Renata e Marlon. A polícia não consegue capturar Ronaldo, e Ryan pede que Kami o alerte caso o criminoso a aborde novamente. Filipa se altera.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 19:40, na Rede Globo.

Morte de Odete Roitman é gravada no Copacabana Palace; assista
Zoeira

Morte de Odete Roitman é gravada no Copacabana Palace; assista

Corpo de vilã foi filmado em maca

Redação
Há 36 minutos
A Viagem
Zoeira

Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (25)

Igor salva Bia do homem que a agarrou e a leva para sua casa.

A. Seraphim
Há 1 hora
Êta Mundo Melhor
Zoeira

Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (25)

Candinho afirma a Manoela que só quer o bem de Dita.

A. Seraphim
Há 1 hora
Dona de Mim é a nova novela das sete da TV Globo
Zoeira

Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (25)

Isabela flagra Jaques no quarto de Filipa.

A. Seraphim
Há 1 hora
Vale Tudo
Zoeira

Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (25)

Maria de Fátima incentiva Ana Clara a tirar mais vantagens e dinheiro de Odete.

A. Seraphim
Há 1 hora
Imagem mostra Maria Alice, filha de Virginia, sentada no colo da mãe
Zoeira

Filha de Virginia e Zé Felipe é hospitalizada em São Paulo

Família optou por internar criança para realizar exames previamente agendados

Redação
25 de Setembro de 2025
horóscopo de sagitário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (25/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Sagitário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
25 de Setembro de 2025
horóscopo de libra
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Libra hoje (25/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Libra por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
25 de Setembro de 2025
horóscopo de áries
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (25/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Áries por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
25 de Setembro de 2025
horóscopo de leão
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Leão hoje (25/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Leão por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
25 de Setembro de 2025
horóscopo de câncer
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Câncer hoje (25/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Câncer por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
25 de Setembro de 2025
horóscopo de aquário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Aquário hoje (25/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Aquário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
25 de Setembro de 2025
horóscopo de peixes
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Peixes hoje (25/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Peixes por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
25 de Setembro de 2025
horóscopo de escorpião
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Escorpião hoje (25/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Escorpião por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
25 de Setembro de 2025
horóscopo de capricórnio
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Capricórnio hoje (25/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Capricórnio por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
25 de Setembro de 2025
horóscopo de touro
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (25/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
25 de Setembro de 2025
horóscopo de virgem
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Virgem hoje (25/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Virgem por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
25 de Setembro de 2025
horóscopo de gêmeos
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Gêmeos hoje (25/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Gêmeos por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
25 de Setembro de 2025
Montagem com fotos de Carol, Fabiano e Gabily, peões de A Fazenda 17.
Zoeira

Enquete Roça A Fazenda: Carol, Fabiano ou Gabily? Quem você quer que fique?

Eliminação ocorre nesta quinta-feira (25)

Redação
24 de Setembro de 2025
Foto de Dudu Camargo.
Zoeira

A Fazenda 17: Dudu Camargo vence a Prova do Fazendeiro e escapa da Roça

O novo comandante foi definido nesta quarta-feira

Redação
24 de Setembro de 2025