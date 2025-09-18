Diário do Nordeste
Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (18)

Samuel conversa com Rosa sobre Sofia.

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Dona de Mim é a nova novela das sete da TV Globo
Legenda: Dona de Mim é a nova novela das sete da TV Globo
Foto: Reprodução/TV Globo

A novela 'Dona de Mim' desta quinta-feira (18) vai ao ar às 19:40, após 'CETV - 2ª Edição'. Nesse capítulo, Samuel conversa com Rosa sobre Sofia.

Resumo completo de 'Dona de Mim' desta quinta-feira

Samuel conversa com Rosa sobre Sofia. Bárbara retoma suas aulas no galpão. Rosa passa por testes médicos com Letícia. Letícia afirma a Rosa que a doença está avançando. Samuel diz a Breno que Jaques suspendeu a produção das revistas da Boaz, e ambos se preocupam com Ayla. Jaques faz uma revelação a Davi. Ayla se desespera com a aliança entre Davi e Jaques.

Tânia confronta Jaques sobre a manipulação com Davi. Jaques proíbe Leo de pegar as sobras de material da Boaz, e humilha a mulher. Samuel apoia Leo. Kami decide acompanhar Ryan até o galpão, e flagra Marlon lutando com Bárbara. Kami tem uma crise de ciúmes, e Marlon garante que está com a namorada. Bárbara sai com Ryan.

Nina descobre que Isabela está vindo para o Brasil. Filipa comemora sua suposta mudança para São Cristóvão. Jussara pressiona Marlon a marcar seu noivado com Kami. Bárbara e Ryan ficam juntos. Bárbara se interessa por Durval, e Ryan se preocupa. Rosa não reconhece sua família, e Filipa revela a Samuel sobre o avanço do Alzheimer.

Jaques pede ajuda a Ricardo para interditar Rosa. Pam se irrita com o comportamento de Danilo. Kami recebe uma nova foto de seu assediador. Jaques e Danilo anunciam a Samuel que farão uma lista de demissões na Boaz. Leo enfrenta Jaques e é demitida da fábrica.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 19:40, na Rede Globo.

