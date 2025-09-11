Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (11)

A novela 'Dona de Mim' desta quinta-feira (11) vai ao ar às 19:15, após 'CETV - 2ª Edição'. Nesse capítulo, O Juiz concede a guarda provisória de Sofia a Leo.

Resumo completo de 'Dona de Mim' desta quinta-feira

O Juiz concede a guarda provisória de Sofia a Leo. Ryan se muda com Lucas, e Vespa e Durval o interpelam. Rosa e Filipa contestam a decisão do Juiz sobre Sofia. Rosa decide doar suas ações da Boaz para Sofia, e consulta Vivian. Ryan fica tenso ao ver uma blitz policial, e Solange desconfia.

Durval e Vespa zombam por Ryan acreditar que se livrará de sua dívida com eles. Marlon comenta com Alan que se culpa pelo mau desempenho dos alunos do galpão no exame de faixa do kickboxing. Danilo mostra para Alan e Marlon um vídeo de Bárbara sendo deportada dos Estados Unidos.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 19:15, na Rede Globo.