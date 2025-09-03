Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (3)

A novela 'Dona de Mim' desta quarta-feira (3) vai ao ar às 19:40, após 'CETV - 2ª Edição'. Nesse capítulo, Sofia se esconde levando a guitarra de Jaques.

Resumo completo de 'Dona de Mim' desta quarta-feira

Sofia se esconde levando a guitarra de Jaques. Leo pede trabalho a Manuel. Jaques anuncia que é finalista do prêmio Empresários do Ano, e Samuel ironiza o tio. Danilo anuncia mais modificações na fábrica, e Pam e Kami se irritam. Alan aconselha Marlon quanto à corporação. Jaques se enfurece ao ver o que Sofia aprontou com seus pertences, e Denise alerta Samuel.

Sofia confessa a Rosa que sente medo de Jaques. Kami comemora a conquista de sua primeira parceria como influencer. Jaques afirma que não quer mais Sofia em sua casa, e Samuel e Davi ficam contrariados. Sofia pede para morar com Leo. Ryan consegue sua liberdade e se abriga na casa de Leo.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 19:40, na Rede Globo.