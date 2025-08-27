Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (27)

A novela 'Dona de Mim' desta quarta-feira (27) vai ao ar às 19:15, após 'CETV - 2ª Edição'. Nesse capítulo, Leo pega a carteira que Jaques posicionou diante da câmera, sem saber que estava sendo filmada, e a devolve para o quarto do empresário.

Resumo completo de 'Dona de Mim' desta quarta-feira

Leo pega a carteira que Jaques posicionou diante da câmera, sem saber que estava sendo filmada, e a devolve para o quarto do empresário. Leo conversa com Filipa sobre Stephany. Tânia sugere que Samuel verifique todas as contas da Boaz. Davi comenta com Jaques sobre as desconfianças de Samuel.

Jaques mostra a Davi o vídeo de Leo supostamente roubando sua carteira. Deco se reaproxima de Nina e furta a carteira de Jaques. Palmeira insinua a Manuel que Marlon sabe de sua chantagem. Jaques acusa Leo de roubo.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 19:15, na Rede Globo.