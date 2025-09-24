Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (24)

A novela 'Dona de Mim' desta quarta-feira (24) vai ao ar às 19:15, após 'CETV - 2ª Edição'. Nesse capítulo, Marlon tenta conter Kami.

Resumo completo de 'Dona de Mim' desta quarta-feira

Marlon tenta conter Kami. Samuel e Jaques se enfrentam. Kami pede que o crime que sofreu seja mantido em segredo. Dedé gosta de Ryan com Bárbara. Marlon pede dispensa do trabalho para cuidar de Kami. Vivian anuncia a Rosa que ela poderá passar suas ações para Sofia.

Renata pede que Kami analise fotos dos suspeitos. Kami desabafa com Jussara, que acolhe a futura nora. Bárbara treina pesado com Lucas. Ayla, Gisele, Breno e Caco planejam o chá-revelação dos bebês. Jaques troca os remédios de Filipa.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 19:15, na Rede Globo.