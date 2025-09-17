Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (17)
A novela 'Dona de Mim' desta quarta-feira (17) vai ao ar às 19:15, após 'CETV - 2ª Edição'. Nesse capítulo, Filipa se preocupa com a falta de notícias de Nina.
Resumo completo de 'Dona de Mim' desta quarta-feira
Filipa se preocupa com a falta de notícias de Nina. Rosa se entristece com Jaques. Por mensagem de texto, Isabela pede dinheiro a Filipa. Marlon chega com Kami ao forró, e encontra Bárbara dançando com Ryan. Marlon tenta convencer Kami a esquecer Bárbara. Ryan e Bárbara se beijam. Bárbara provoca Leo.
Peter conversa com Nina sobre Danilo. Nina se insinua para Danilo. Marlon e Kami se desesperam ao constatar que o assediador estava no mesmo bar que eles. Nina diz a Filipa que aceita mudar de casa. Jaques convida Isabela para se mudar para a mansão. Samuel conversa com Rosa sobre Sofia.
Bárbara retoma suas aulas no galpão. Rosa passa por testes médicos com Letícia. – Letícia afirma a Rosa que a doença está avançando. Samuel diz a Breno que Jaques suspendeu a produção das revistas da Boaz, e ambos se preocupam com Ayla. Jaques faz uma revelação a Davi. Ayla se desespera com a aliança entre Davi e Jaques.
Tânia confronta Jaques sobre a manipulação com Davi. Jaques proíbe Leo de pegar as sobras de material da Boaz, e humilha a mulher. Samuel apoia Leo. Kami decide acompanhar Ryan até o galpão, e flagra Marlon lutando com Bárbara.
Que horas começa?
A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 19:15, na Rede Globo.