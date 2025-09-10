Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (10)

A novela 'Dona de Mim' desta quarta-feira (10) vai ao ar às 19:00, após 'CETV - 2ª Edição'. Nesse capítulo, Samuel confessa a Ryan que não quer Sofia convivendo com ele, e Leo apoia o amigo.

Resumo completo de 'Dona de Mim' desta quarta-feira

Samuel confessa a Ryan que não quer Sofia convivendo com ele, e Leo apoia o amigo. Nina aconselha Filipa a aceitar a ajuda de Jaques. Davi e Ayla concordam em deixar Leo cuidar de Sofia. Caco pede a Ayla uma chance para fazer parte da vida das crianças.

Rosa comenta com Filipa sobre o acidente de Olívia. Leo questiona Samuel sobre a guarda de Sofia. Jeff decide apoiar Ryan. Após o Juiz negar o pedido de guarda de Samuel, Leo pede para obter o direito de responder pelos cuidados com Sofia.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 19:00, na Rede Globo.