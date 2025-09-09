Diário do Nordeste
Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (9)

Estela e Alberto vão à casa de Diná.

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Zoeira
A Viagem
Foto: Reprodução/TV Globo

A novela 'A Viagem' desta terça-feira (9) vai ao ar às 17:10, após 'Shrek para Sempre'. Nesse capítulo, Estela e Alberto vão à casa de Diná.

Resumo completo de 'A Viagem' desta terça-feira

Estela e Alberto vão à casa de Diná. Ela reprova o que a irmã está pedindo em oração. Raul pede a Andrezza para voltar. Ela diz que vai pensar. Guiomar fica irritada ao saber disso. Zeca estranha o comportamento carinhoso que Agenor está dando a Téo. Tato é imprudente com carro do pai e Bia se desespera. Os dois vão a uma boate e Tato sente ciúmes ao ver Bia conversando com um rapaz. Geraldão distribui presentes para os amigos da pensão. Depois é preso por assalto a mão armada. Diná sonha com os momentos vividos com Otávio. Ismael diz a Bia que tem informações sobre Alberto. Diná diz à mãe que queria ir ao encontro de Otávio. Tato fica cada vez mais agressivo com Dudu e Glória. Johnny diz a Tato que Alberto não sai da casa dele, que quer tomar o lugar de Otávio. Alberto vê que é Alexandre quem está influenciando Tato e discute com ele. Alexandre joga o médico na piscina. Alexandre ri orgulhoso do feito. Tato discute novamente com Dudu e Alberto intervém. Depois Alexandre aparece para Alberto com ar desafiador. Alberto comenta com Estela o que ocorreu na casa de Otávio. Guiomar diz a Antônio que é favorável ao romance dele com Andrezza.

Guiomar pede para Antônio fazer Andrezza tirar Raul da cabeça. Agenor diz a Téo que aprendeu a gostar dele. Téo dá dinheiro a Agenor para ajudar na compra de um táxi. Ismael diz a Bia que teve informações que vão desmascarar Alberto. Andrezza e Antônio se beijam novamente. Alberto diz a Diná que o amor é eterno, que não morre nunca. Andrezza telefona para Raul, mas desliga logo. Depois liga novamente e Raul pergunta se algum dia ela voltará para ele. Ela não responde e desliga o telefone. Ismael envolve Maria no seu plano contra Alberto. O médico diz a Estela que falará novamente sobre a influência de Alexandre a quem está sendo obsediado por ele. Tato chega em casa bêbado e é agressivo com Dudu e Glória. Ismael se encontra com Maria em um restaurante. Os dois se beijam. Diná flagra Maria usando um vestido seu, mas não a despede. Para provar que não ficou zangada com ela e sim triste por ela não ter confiado, Diná dá a roupa para Maria. Andrezza e Antônio se beijam novamente. Paty coloca o nome da boneca dela de Lisa. Tato conta a Ismael que vai mandar Queiroz embora do escritório. Ismael pede a Maria que avise quando Alberto e Estela forem à casa de Diná, com a desculpa de Bia poder buscar suas coisas na casa da mãe.

Depois, pede para ela pôr um pacote na maleta de Alberto. Os momentos vividos com Otávio não saem da cabeça de Diná. Otávio é cuidado por um anjo. Carlota, um anjo, explica a Otávio que ele tem dormido muito, na “enfermaria”, para não sentir o sofrimento de quem está chorando sua morte. Em conversa com Téo e Raul, Alberto diz que eles estão sendo vítimas de uma vingança de Alexandre. Dinah vai à casa de Lisa atrás de Carmem e não é bem recebida por Agenor. Alberto conta para Raul e Téo que viu e falou com Alexandre. Os dois não acreditam nele. Téo e Raul dizem a Alberto que não querem se submeter a qualquer tipo de tratamento espiritual. Dinah parabeniza Carmem pela sociedade na locadora. Dinah pede a Carmem que ajude na divulgação da Casa da Sopa. Otávio passeia pelo Bosque das Águas. Mascarado e Carmem chamam os pobres para tomar sopa. Dinah conta para Alberto e Estela que sonha muito com Otávio e que ele diz que ela também fará a “viagem”. Durante um jantar na casa de Dinah, Tato fala mal de Otávio, criando um clima tenso. Tato se irrita com Dinah e vai embora. O tabelião abre o testamento de Otávio. Andrezza descobre que é estéril.

Tato fica revoltado ao saber que não poderá tomar qualquer atitude sem a aprovação de Queiroz. Maroca insiste para que Raul vá atrás de Andrezza, na fazenda. Raul diz a Estela que é Andrezza que não pode engravidar. Otávio deixa uma casa para Okida. Bia briga com Tato por ele propor a ela morarem juntos, sem casamento. Ismael propõe ajudar Tato a reverter a situação do testamento de Otávio. Raul chega na fazenda e deixa Andrezza confusa. Andrezza flagra Guiomar mandando Raul não contar que a mulher é estéril. Mauro procura Carmem mais uma vez. Ismael se muda para a nova cobertura com Bia e Regina. Andrezza fica revoltada por terem escondido dela por tanto tempo que era ela quem não poderá ter filhos. Raul diz a Andrezza que agora que ela sabe a verdade, eles podem lutar juntos. Com raiva da mãe, Andrezza decide voltar com Raul. Guiomar decide voltar com eles. Todos vão à inauguração da Casa da Sopa. Policiais vão à casa de Alberto e encontram a droga na maleta dele. Téo é internado em clínica psiquiátrica.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:10, na Rede Globo.

