Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (16)

A novela 'A Viagem' desta terça-feira (16) vai ao ar às 17:20, após 'Juntos para Sempre'. Nesse capítulo, Todos na casa de Zeca comemoram o lançamento do primeiro disco dele.

Resumo completo de 'A Viagem' desta terça-feira

Todos na casa de Zeca comemoram o lançamento do primeiro disco dele. Influenciado por Alexandre, Téo destrói sua casa. Depois, pega carona em um caminhão. O motorista vê Alexandre no lugar de Téo e fica assustado. Ele pede para que Téo saia de seu caminhão. Cininha promove uma manifestação com os amigos da pensão a favor de Alberto.

Raul, Mauro e Lisa encontram Téo na estrada e ele não os reconhece. Téo é internado em um hospital psiquiátrico. Alberto é solto. Cininha e Tibério propõem ao delegado ficarem presos no lugar de Alberto. O psiquiatra diz a Lisa e Josefa que Téo precisa ficar internado.

Andrezza diz a Maroca que há uma possibilidade de ela engravidar. Maria conta a Dinah que Ismael a enganou, e que foi ele quem armou tudo. Mauro comenta com Carmem que Téo foi internado. Lisa pede ao psiquiatra para que a deixe se vestir de Mascarado: assim, Téo não a rejeitará.

O médico permite. Ismael conta para Bia que Alberto foi preso por tráfico de drogas. Alberto é libertado. Bia vai até a casa de sua mãe defender Ismael e criticar Alberto.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:20, na Rede Globo.