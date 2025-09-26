Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (26)
Alberto conta a Tato o que houve com Bia, mas o rapaz diz que não tem nada com isso.
A novela 'A Viagem' desta sexta-feira (26) vai ao ar às 17:20, após 'Bons Companheiros'. Nesse capítulo, Alberto conta a Tato o que houve com Bia, mas o rapaz diz que não tem nada com isso.
Resumo completo de 'A Viagem' desta sexta-feira
Alberto conta a Tato o que houve com Bia, mas o rapaz diz que não tem nada com isso. Dudu visita Diná no hospital. Zeca conta a Agenor que vai se separar de Sofia. Tibério e Cininha vão falar com Carmem. Andrezza diz a Guiomar que Raul tinha razão, que a mãe está acabando com a vida dela.
Estela e Alberto dão parte do sumiço de Bia na delegacia. Tato conta para Queiroz que largou os estudos. Estela procura por Beatriz nas ruas próximas à vila onde mora. Diná volta para casa e fica com raiva por Maroca ter jogado a orquídea fora. Maroca diz à filha que jogou a flor no lixo para ela não sofrer mais.
Uma borboleta enviada por Otávio pousa na orquídea, resgatada do lixo por Diná. Diná diz a Maroca que sofreria mais se parasse de receber as orquídeas de Otávio. Andrezza pede conselhos a Diná para salvar seu casamento. Diná manda que a cunhada procure um terapeuta. Téo recebe alta do hospital e decide voltar para a casa de Diná.
Téo diz a Lisa que o lugar dele é ao lado da esposa e da filha. Os jovens da vila se revoltam contra Carmem por causa do Mascarado.
Que horas começa?
A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:20, na Rede Globo.