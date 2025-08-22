Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (22)
Resumo completo de 'A Viagem' desta sexta-feira
Mascarado demonstra para Tibério que Cininha gosta dele. Dinah diz a Estela que buscará a medicina alternativa. Andrezza acha um sutiã no bolso do paletó de Raul. Otávio mostra a carta de Júlia a Glória, que promete continuar morando na casa dele. Dinah diz a Otávio que não vai deixá-lo morrer. Dinah promete cuidar e curar Otávio. Dinah promete cuidar e curar Otávio. Otávio diz a Alberto que seu destino não importa, já que conquistou o amor de Dinah. Carmem fala sobre o seu passado ao Mascarado e lembra que seu grande amor se chamava Adonai. Depois de mais uma crise por influência de Alexandre, Agenor proíbe Lisa de sair sozinha com Téo. Josefa conta para Lisa que Alexandre está influenciando o filho. Andrezza mostra para Raul o sutiã que ela achou no bolso do paletó dele. Andrezza pergunta a Raul se está apaixonado por outra. O marido diz que está dividido. Os seguranças de Ismael impedem Bia de entrar no cassino.
Téo, influenciado por Alexandre, briga novamente com Otávio por causa de Dinah. Raul percebe que Tainá o usou para roubar os projetos de Téo. Téo fica horrorizado ao perceber o estado em que está. Dinah e família vão para a fazenda. Lisa conta a Carmem as suspeitas de Josefa sobre a obsessão sofrida por Téo. Lisa decide ir aos encontros na casa de Alberto. Cininha dita um bilhete de amor a Agenor para que ele conquiste Fátima. Téo descobre que Tainá vendeu um projeto dele. Raul percebe que Tainá o usou para roubar os projetos de Téo. Raul assume que passou os projetos para ela porque achou que ela defenderia os trabalhos de Téo e promete se vingar da moça. Dinah escolhe um lugar na fazenda para armar uma barraca esotérica, onde tratará de Otávio. Uma mulher, cujo marido perdeu tudo no cassino, briga com Ismael. Bia fica intrigada com o pai. Dinah leva Otávio para a barraca.
Lisa vai ao encontro na casa de Alberto e se impressiona. Dinah e Otávio tomam banho de cachoeira. Maroca se preocupa com o sumiço do casal. Dinah e Otávio meditam na floresta. Fátima fica toda contente ao receber um bilhete de amor. Téo pede a Agenor para levar Lisa para passear. O pai não permite, mas Zeca ajuda o futuro cunhado. Josefa conta a Alberto que Téo foi passado pra trás por uma colega do escritório. E que Raul está tendo um caso com ela. Raul leva Tainá até o escritório e a humilha. Alfredo vai lançar Naná como dançarina. Alfredo dá um cheque de alto valor para o Mascarado que está recebendo doações para portadores de HIV. No clube, Lisa e Téo vão ao stand de tiro. Estela diz a Maroca o que Bia comentou sobre os negócios do pai. Lisa vai ao encontro na casa de Alberto e fica impressionada quando o médium incorpora Alexandre. Tato vai dar um soco em Johnny e acaba acertando Bia.
Alexandre diz para Lisa que não deixará ela ficar com Téo e que ele terá um fim muito pior do que o dele. Téo manda Raul voltar para casa e fazer as pazes com Andrezza. Lisa fica surpresa com o que ouve do médium e promete a Josefa que ajudará Téo. Raul pede para que Andrezza coloque uma pedra sobre o assunto. Andrezza diz a Raul que quer um tempo e que vai para a fazenda. Agenor fica preocupado com a demora de Lisa em chegar em casa. Regina e Ismael falam mal de Estela para Bia, que fica indignada. Tato vai dar um soco em Johnny e acaba acertando Bia. Dinah usa os cristais para purificar o corpo de Otávio. Guiomar tem alta e volta para a fazenda com Andrezza. Zulmira aconselha Antônio esquecer Andrezza. Téo quebra pratos num restaurante e um fotógrafo registra tudo.
