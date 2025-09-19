Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (19)
Depois de brigar com Guiomar, Raul decide sair de casa.
A novela 'A Viagem' desta sexta-feira (19) vai ao ar às 17:20, após 'Robin Hood - A Origem'. Nesse capítulo, Depois de brigar com Guiomar, Raul decide sair de casa.
Resumo completo de 'A Viagem' desta sexta-feira
Depois de brigar com Guiomar, Raul decide sair de casa. Téo descobre que é Lisa quem está se fantasiando de Mascarado. Cininha é paparicada por Tibério. Guiomar tenta convencer Andrezza a viajar com ela. Andrezza conta para Raul sobre a viagem com a mãe. Raul pede a Diná que vá com a mulher e a sogra. Diná aceita ajudar o irmão. Tato joga Dudu na piscina, mas Alberto chega e diz que não permitirá que nada aconteça com o menino. Samuel diz a Otávio que Júlia é sua alma gêmea. Ismael diz que vai levar Bia para a Europa. Otávio, Júlia e Samuel vão orar no Bosque das Águas. Lisa conta para Téo tudo o que aconteceu com ele. O psiquiatra afirma a Téo que ele ficará bom. Hélio pede Naná em casamento. Agenor pede Cininha em casamento. Ela aconselha Agenor convidar Fátima para ir ao cinema. Diná convida Lisa para jantar na casa dela, com intuito de fazê-la se aproximar de Paty. Diná consegue fazer com que o projeto do mini shopping volte para Téo. Cininha conta a Carmem a identidade do Mascarado. Raul diz a Andrezza que quando voltar de viagem, ela terá que escolher entre ele e a mãe dela. Ismael planeja viajar para fugir da polícia. Ismael diz a Estela que levará Bia para a Europa. Estela diz que não autoriza a viagem. Ismael ameaça levá-la mesmo sem o consentimento da mãe. O Mascarado tira a máscara. Otávio pede permissão para voltar à Terra e rever seus entes queridos. Seu pedido é consentido e ele presencia uma briga entre Tato e Dudu. Otávio fica muito triste com o que vê. Ele anseia em ver Diná. Sofia e Zeca se beijam apaixonados. Zeca pergunta a ela se ainda gosta do pai do bebê. Sofia diz a Zeca que é melhor se separarem. Zeca confessa que ama Sofia.
Lisa janta na casa de Diná. Estela pede ajuda a Diná para resolver seus problemas com Ismael. Cininha conta para Tibério que ouviu a conversa dele com o Mascarado. Hélio beija Naná. Carmem conta para Lisa que o Mascarado é Adonay. Carmem diz a Lisa que vai esclarecer tudo com o Mascarado. Ele mostra para Carmem o jornal com sua história. Depois de desabafar, Carmem diz a ele que duvida de seu amor. O Mascarado arranca a máscara e ela foge, assustada. O psiquiatra diz que Téo piorou. Carmem conta tudo o que aconteceu na casa de Adonai para Lisa. Carmem conta a Lisa que ficou horrorizada com o rosto de Adonai e que preferia que ele tivesse morrido. Cininha e Tibério vão consolar o Mascarado. Cininha pede perdão a ele por ter contado a verdade a Carmem. Lisa impede que o Mascarado vá embora da vila. Lisa pede para ver o rosto de Mascarado. Espíritos de Luz tentam salvar Alexandre, mas ele é arredio. Andrezza e Raul passam a noite juntos. Téo regride no tratamento, e o psiquiatra proíbe visitas. Josefa reencontra Hélio e conta que ele é o pai de Téo. Diná vai até a casa de Ismael com Mauro e um segurança. Ela propõe a Ismael que desista de levar Bia para Europa, caso contrário, mostrará um dossiê que tem contra ele. Ismael fica furioso e promete vingança. Bia escuta toda a conversa. Diná passa mal. Bia lê o dossiê, liga para Tato e foge de casa. Diná garante à Estela que Bia não irá mais viajar com o pai. O psiquiatra acha melhor Hélio não conhecer Téo agora. Bia mostra o dossiê a Tato, que ri da garota. Tato diz a ela que já sabia de tudo. Tato vai embora e deixa Bia sozinha. Depois, Alexandre tenta se comunicar com Bia. Diná se despede da mãe e da filha para viajar.
Raul vai até o aeroporto se despedir da mulher e da irmã. Mais tarde, Andrezza liga para Raul, dizendo que houve uma pane e Diná passou mal, sendo levada para o hospital. Estela pressente que Diná não está bem. No hospital, Raul diz a Andrezza que se sente culpado pelo que houve com a irmã. Maroca visita Diná. Bia chega até uma praia e um homem se aproxima dela. Diná sonha com Otávio. Igor salva Bia do homem que a agarrou e a leva para sua casa. Diná diz a Maroca que, assim que fizer os exames, vai para casa. Raul discute com Guiomar mais uma vez. Ismael diz a Regina que precisam se esconder em Itatiaia. Moradores da vila hostilizam Carmem por causa do Mascarado. Estela culpa Raul pelo que houve com a irmã. E diz que se acontecer alguma coisa com Diná, ela não o perdoará. Diná sonha com Otávio e pede que ele venha buscá-la. Otávio vê Diná no hospital e escuta ela o chamando. Bia arruma a casa de Igor. Agenor conta a Fátima que era ele quem mandava as rosas. O médico de Téo autoriza Lisa vê-lo. Igor não gosta de ver que Bia arrumou sua casa. Lisa fica angustiada ao perceber que Alexandre influencia Téo, no hospital. Josefa conta a Hélio que Téo é vítima de obsessão, mas ele não acredita. Queiroz diz a Alberto e Estela que Ismael está sendo procurado pela polícia, e que Bia não está com o pai. Estela se desespera por não saber onde Beatriz está. Alberto conta a Tato o que houve com Bia, mas o rapaz diz que não tem nada com isso. Dudu visita Diná no hospital. Zeca conta a Agenor que vai se separar de Sofia. Tibério e Cininha vão falar com Carmem. Andrezza diz a Guiomar que Raul tinha razão, que a mãe está acabando com a vida dela.
Estela e Alberto dão parte do sumiço de Bia na delegacia. Tato conta para Queiroz que largou os estudos. Estela procura por Beatriz nas ruas próximas à vila onde mora. Diná volta para casa e fica com raiva por Maroca ter jogado a orquídea fora. Maroca diz à filha que jogou a flor no lixo para ela não sofrer mais. Uma borboleta enviada por Otávio pousa na orquídea, resgatada do lixo por Diná. Diná diz a Maroca que sofreria mais se parasse de receber as orquídeas de Otávio. Andrezza pede conselhos a Diná para salvar seu casamento. Diná manda que a cunhada procure um terapeuta. Téo recebe alta do hospital e decide voltar para a casa de Diná. Téo diz a Lisa que o lugar dele é ao lado da esposa e da filha. Os jovens da vila se revoltam contra Carmem por causa do Mascarado. Lisa vai falar com o Mascarado, ele lhe dá um calmante e ela acaba dormindo em sua casa. O pessoal da vila prepara uma festa para o Mascarado. Bárbara conta para Mauro que o ex-noivo de Carmem é o Mascarado. Josefa pede a Diná que aceite Téo de volta. Diná consente que Téo more em sua casa. Josefa fica muito agradecida. Diná diz a Josefa que só permite que Téo volte para casa porque é o pai da filha dela. Estela procura Bia no colégio, mas não a encontra. Igor diz a Bia que está procurando a essência da vida. Escondidos no cassino do porão de casa, Ismael humilha Regina. Lisa compra roupas novas e afirma ao pai que será feliz sozinha. Lisa diz a Zeca e Agenor que ela e Téo terminaram o namoro. Lisa conta para Carmem que Téo terminou com ela e que voltará para casa de Diná.
Que horas começa?
A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:20, na Rede Globo.