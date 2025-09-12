Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (12)

A novela 'A Viagem' desta sexta-feira (12) vai ao ar às 17:30, após 'Oito Mulheres e um Segredo'. Nesse capítulo, Carlota, um anjo, explica a Otávio que ele tem dormido muito, na “enfermaria”, para não sentir o sofrimento de quem está chorando sua morte.

Resumo completo de 'A Viagem' desta sexta-feira

Carlota, um anjo, explica a Otávio que ele tem dormido muito, na “enfermaria”, para não sentir o sofrimento de quem está chorando sua morte. Em conversa com Téo e Raul, Alberto diz que eles estão sendo vítimas de uma vingança de Alexandre. Dinah vai à casa de Lisa atrás de Carmem e não é bem recebida por Agenor.

Alberto conta para Raul e Téo que viu e falou com Alexandre. Os dois não acreditam nele. Téo e Raul dizem a Alberto que não querem se submeter a qualquer tipo de tratamento espiritual. Dinah parabeniza Carmem pela sociedade na locadora. Dinah pede a Carmem que ajude na divulgação da Casa da Sopa.

Otávio passeia pelo Bosque das Águas. Mascarado e Carmem chamam os pobres para tomar sopa. Dinah conta para Alberto e Estela que sonha muito com Otávio e que ele diz que ela também fará a “viagem”. Durante um jantar na casa de Dinah, Tato fala mal de Otávio, criando um clima tenso.

Tato se irrita com Dinah e vai embora. O tabelião abre o testamento de Otávio. Andrezza descobre que é estéril.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:30, na Rede Globo.