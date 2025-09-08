Diário do Nordeste
Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (8)

Glória sonha que poderia ter se casado com Otávio.

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Zoeira
A Viagem
Foto: Reprodução/TV Globo

A novela 'A Viagem' desta segunda-feira (8) vai ao ar às 17:25, após '2 Corações'. Nesse capítulo, Glória sonha que poderia ter se casado com Otávio.

Resumo completo de 'A Viagem' desta segunda-feira

Glória sonha que poderia ter se casado com Otávio. Dudu entra no quarto do pai e chora de saudades. Sofia sente que está perdendo o bebê. Zeca fica apavorado. Guiomar fica feliz ao saber que Andrezza está se interessando pelo trabalho da fazenda, e a apresenta como nova dona do lugar.

Cininha conta ao pessoal da pensão que Sofia perdeu o neném e Vovó fica revoltada. Fátima e Cininha seguem Tibério. Téo diz a Diná que sente muito pelo o que aconteceu com Otávio. Diná leva Estela e Alberto para conhecerem a “Casa da Sopa” criada por Otávio. Fátima diz a Lisa que vai ampliar o salão com uma academia de ginástica.

Diná liga para Lisa e pede para ela ir até sua casa para falar sobre Téo. Diná se desculpa com Lisa por tudo que houve no passado. Diná apresenta Paty à Lisa como noiva do pai dela. Raul vai até a fazenda e é destratado por Guiomar e Andrezza. Tato trata mal Glória. Dudu ao defendê-la ganha um tapa do irmão.

Dinah chega e Tato a trata com rispidez. Na casa de Otávio, Diná chora ao ver as lembranças que ele deixou. Raul pede para Andrezza voltar para casa.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:25, na Rede Globo.

