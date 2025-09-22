Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (22)

A novela 'A Viagem' desta segunda-feira (22) vai ao ar às 17:25, após 'Somos Todos Iguais'. Nesse capítulo, Hélio pede Naná em casamento.

Resumo completo de 'A Viagem' desta segunda-feira

Hélio pede Naná em casamento. Agenor pede Cininha em casamento. Ela aconselha Agenor convidar Fátima para ir ao cinema. Diná convida Lisa para jantar na casa dela, com intuito de fazê-la se aproximar de Paty. Diná consegue fazer com que o projeto do mini shopping volte para Téo. Cininha conta a Carmem a identidade do Mascarado. Raul diz a Andrezza que quando voltar de viagem, ela terá que escolher entre ele e a mãe dela.

Ismael planeja viajar para fugir da polícia. Ismael diz a Estela que levará Bia para a Europa. Estela diz que não autoriza a viagem. Ismael ameaça levá-la mesmo sem o consentimento da mãe. O Mascarado tira a máscara. Otávio pede permissão para voltar à Terra e rever seus entes queridos. Seu pedido é consentido e ele presencia uma briga entre Tato e Dudu. Otávio fica muito triste com o que vê.

Ele anseia em ver Diná. Sofia e Zeca se beijam apaixonados. Zeca pergunta a ela se ainda gosta do pai do bebê. Sofia diz a Zeca que é melhor se separarem. Zeca confessa que ama Sofia. Lisa janta na casa de Diná. Estela pede ajuda a Diná para resolver seus problemas com Ismael. Cininha conta para Tibério que ouviu a conversa dele com o Mascarado. Hélio beija Naná. Carmem conta para Lisa que o Mascarado é Adonay.

Carmem diz a Lisa que vai esclarecer tudo com o Mascarado. Ele mostra para Carmem o jornal com sua história. Depois de desabafar, Carmem diz a ele que duvida de seu amor. O Mascarado arranca a máscara e ela foge, assustada. O psiquiatra diz que Téo piorou.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:25, na Rede Globo.