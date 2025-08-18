Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (18)
Influenciado por Alexandre, o arquiteto manda a filha ir embora do restaurante.
A novela 'A Viagem' desta segunda-feira (18) vai ao ar às 17:15, após 'Noiva em Fuga'. Nesse capítulo, Influenciado por Alexandre, o arquiteto manda a filha ir embora do restaurante.
Resumo completo de 'A Viagem' desta segunda-feira
Influenciado por Alexandre, o arquiteto manda a filha ir embora do restaurante. Restabelecido, Téo procura pela filha. Alberto e Estela chegam ao restaurante e ajudam Téo a procurar Patty. Enquanto isso, a menina caminha pelas ruas de Itatiaia. Bia leva sua turma para Maroca conhecer. A avó fica chocada. Maria conta a Diná que Patty desapareceu. Arrasado, Téo vai à delegacia dar queixa do desaparecimento da filha. Diná e Otávio também procuram a polícia. Bia e seus amigos resolvem ajudar nas buscas. Lisa prepara um lanche para Téo, mas ele não aparece. Patty é encontrada pelo pai num parque. Téo leva Patty para casa e diz a Maroca que prefere não encontrar Diná.
Otávio comenta com Alberto que não está bem e que vai descansar no chalé. Alberto procura Ismael e pede que ele concorde com o divórcio. Bia chega e diz ao médico que ele não deve se intrometer. Téo conta a Lisa sobre o desaparecimento de Patty e ela compreende o sumiço do namorado. Diná conversa com a irmã sobre o cansaço estranho de Otávio e resolve ir até o chalé. Andrezza descobre que Raul quase não tem dormido em casa. Tato se recusa a atender telefonemas de Bia. Bárbara diz a Andrezza que Raul saiu com Tainá. Carmem conta a Bárbara a verdade sobre Mauro. Raul diz a Téo que não deve confiar em Mauro. Estela vai buscar Bia na casa de Ismael, mas ele diz que a filha não vai.
Alberto faz uma reunião e um dos médiuns incorpora Alexandre. Alexandre fala, através do médium, que não se arrepende de nada e vai se vingar. Alberto entrega a Otávio a carta psicografada de Júlia, sua ex-mulher. Os dois se emocionam. Diná se assusta ao ver que o testamento de Otávio já está pronto. Tibério leva Mascarado à fonoaudióloga. Estela pede a Cininha e Tibério que deponham no processo de divórcio dela. O juiz diz a Estela que ela já é uma mulher livre. Após a audiência, todos saem para jantar para comemorar. Otávio diz a Alberto que Ismael tem 15 dias para recorrer contra a separação legal. Carmem e Bárbara “armam” uma vingança contra Mauro. À noite, na boate, Bárbara põe a caneta de ouro de um dos frequentadores no bolso de Mauro.
O arquiteto faz o maior escândalo quando o rapaz o interpela e a briga é registrada por fotógrafos. Ismael queima a intimação do juiz sem ler. O roubo na boate é registrado em jornal. Mauro vai até a locadora tirar satisfações com Bárbara. Ele tenta agredir a menina, mas Dinah o impede. Estela e Alberto convidam Cininha e Tibério para serem padrinhos do casamento deles. Dinah vai até o consultório de Alberto para saber sobre a saúde de Otávio. Lisa conhece o apartamento de Téo. Dinah mente para Otávio dizendo que viu seus exames e que já sabe de tudo.
Que horas começa?
A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:15, na Rede Globo.