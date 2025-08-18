Diário do Nordeste
Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (18)

Influenciado por Alexandre, o arquiteto manda a filha ir embora do restaurante.

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Zoeira
A Viagem
Foto: Reprodução/TV Globo

A novela 'A Viagem' desta segunda-feira (18) vai ao ar às 17:15, após 'Noiva em Fuga'. Nesse capítulo, Influenciado por Alexandre, o arquiteto manda a filha ir embora do restaurante.

Resumo completo de 'A Viagem' desta segunda-feira

Influenciado por Alexandre, o arquiteto manda a filha ir embora do restaurante. Restabelecido, Téo procura pela filha. Alberto e Estela chegam ao restaurante e ajudam Téo a procurar Patty. Enquanto isso, a menina caminha pelas ruas de Itatiaia. Bia leva sua turma para Maroca conhecer. A avó fica chocada. Maria conta a Diná que Patty desapareceu. Arrasado, Téo vai à delegacia dar queixa do desaparecimento da filha. Diná e Otávio também procuram a polícia. Bia e seus amigos resolvem ajudar nas buscas. Lisa prepara um lanche para Téo, mas ele não aparece. Patty é encontrada pelo pai num parque. Téo leva Patty para casa e diz a Maroca que prefere não encontrar Diná.

Otávio comenta com Alberto que não está bem e que vai descansar no chalé. Alberto procura Ismael e pede que ele concorde com o divórcio. Bia chega e diz ao médico que ele não deve se intrometer. Téo conta a Lisa sobre o desaparecimento de Patty e ela compreende o sumiço do namorado. Diná conversa com a irmã sobre o cansaço estranho de Otávio e resolve ir até o chalé. Andrezza descobre que Raul quase não tem dormido em casa. Tato se recusa a atender telefonemas de Bia. Bárbara diz a Andrezza que Raul saiu com Tainá. Carmem conta a Bárbara a verdade sobre Mauro. Raul diz a Téo que não deve confiar em Mauro. Estela vai buscar Bia na casa de Ismael, mas ele diz que a filha não vai.

Alberto faz uma reunião e um dos médiuns incorpora Alexandre. Alexandre fala, através do médium, que não se arrepende de nada e vai se vingar. Alberto entrega a Otávio a carta psicografada de Júlia, sua ex-mulher. Os dois se emocionam. Diná se assusta ao ver que o testamento de Otávio já está pronto. Tibério leva Mascarado à fonoaudióloga. Estela pede a Cininha e Tibério que deponham no processo de divórcio dela. O juiz diz a Estela que ela já é uma mulher livre. Após a audiência, todos saem para jantar para comemorar. Otávio diz a Alberto que Ismael tem 15 dias para recorrer contra a separação legal. Carmem e Bárbara “armam” uma vingança contra Mauro. À noite, na boate, Bárbara põe a caneta de ouro de um dos frequentadores no bolso de Mauro.

O arquiteto faz o maior escândalo quando o rapaz o interpela e a briga é registrada por fotógrafos. Ismael queima a intimação do juiz sem ler. O roubo na boate é registrado em jornal. Mauro vai até a locadora tirar satisfações com Bárbara. Ele tenta agredir a menina, mas Dinah o impede. Estela e Alberto convidam Cininha e Tibério para serem padrinhos do casamento deles. Dinah vai até o consultório de Alberto para saber sobre a saúde de Otávio. Lisa conhece o apartamento de Téo. Dinah mente para Otávio dizendo que viu seus exames e que já sabe de tudo.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:15, na Rede Globo.

Mansão de influenciador Hytalo Santos, em João Pessoa (PB)
Zoeira

Em mansão de Hytalo Santos, adolescentes bebiam, faltavam aulas e uma delas até engravidou na casa

Em depoimento ao Ministério Público, uma ex-funcionária declarou que os ambientes da casa eram sujos

Redação
Há 34 minutos
Imagem mostra influenciador Felca durante entrevista ao Fantástico
Zoeira

Felca expõe ameaças de morte recebidas após denúncia de 'adultização' de crianças

"Vou encontrar você na rua e vou te matar" e "você vai morrer" foram algumas das mensagens recebidas pelo youtuber

Redação
Há 1 hora
Cid Moreira, que faleceu aos 97 anos, deixou herança para a esposa
Zoeira

Cid Moreira: Perícia aponta suposta falsificação de assinaturas no testamento do locutor

Análise de assinatura do testamento foi solicitada pelos filhos, que foram deixados de fora da herança

Redação
17 de Agosto de 2025