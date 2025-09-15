Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (15)

A novela 'A Viagem' desta segunda-feira (15) vai ao ar às 17:20, após 'Quando Encontrei Você'. Nesse capítulo, Tato fica revoltado ao saber que não poderá tomar qualquer atitude sem a aprovação de Queiroz.

Resumo completo de 'A Viagem' desta segunda-feira

Tato fica revoltado ao saber que não poderá tomar qualquer atitude sem a aprovação de Queiroz. Maroca insiste para que Raul vá atrás de Andrezza, na fazenda. Raul diz a Estela que é Andrezza que não pode engravidar. Otávio deixa uma casa para Okida. Bia briga com Tato por ele propor a ela morarem juntos, sem casamento.

Ismael propõe ajudar Tato a reverter a situação do testamento de Otávio. Raul chega na fazenda e deixa Andrezza confusa. Andrezza flagra Guiomar mandando Raul não contar que a mulher é estéril. Mauro procura Carmem mais uma vez. Ismael se muda para a nova cobertura com Bia e Regina. Andrezza fica revoltada por terem escondido dela por tanto tempo que era ela quem não poderá ter filhos.

Raul diz a Andrezza que agora que ela sabe a verdade, eles podem lutar juntos. Com raiva da mãe, Andrezza decide voltar com Raul. Guiomar decide voltar com eles. Todos vão à inauguração da Casa da Sopa. Policiais vão à casa de Alberto e encontram a droga na maleta dele. Alberto acaba detido. Na delegacia, o delegado avisa a Alberto que ele cometeu um crime inafiançável.

Regina parabeniza Ismael por tudo ter dado certo. Dinah, Estela e Queiroz visitam Alberto na cadeia.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:20, na Rede Globo.