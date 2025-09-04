Diário do Nordeste
Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (4)

A morte de Otávio mexe profundamente com todos.

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Zoeira
A Viagem
Foto: Reprodução/TV Globo

A novela 'A Viagem' desta quinta-feira (4) vai ao ar às 17:05, após 'Os Suburbanos - O Filme'. Nesse capítulo, A morte de Otávio mexe profundamente com todos.

Resumo completo de 'A Viagem' desta quinta-feira

A morte de Otávio mexe profundamente com todos. Diná sofre com a ausência dele, recebendo flores em sua memória e recordando os momentos que viveram. Estela tenta esconder da mãe a verdade sobre a partida de Otávio, enquanto Diná expressa o desejo de ter ido junto dele. No plano espiritual, Otávio é recebido por Júlia e encaminhado à “enfermaria” para descansar da “viagem”. Paralelamente, Alexandre continua influenciando negativamente Téo, o que assusta Lisa e gera conflitos no relacionamento deles.

Enquanto isso, os dramas familiares e amorosos se intensificam. Raul confronta Andrezza sobre o envolvimento dela com Antônio, mas ela demonstra estar satisfeita com os rumos de sua vida. Guiomar, por sua vez, apoia o romance entre a nora e Antônio, enxergando nela a nova responsável pela fazenda. Já Tato, abalado pela morte do pai, torna-se cada vez mais agressivo, tratando mal Dudu, Glória e até Dinah, e se envolvendo em situações de risco com amigos e boates. Lisa encontra apoio em Alberto, que explica a influência de Alexandre sobre Téo e revela que o amor do espírito por ela ainda a protege.

Diná, mais sensível, busca se reconciliar com Lisa e aproxima Estela e Alberto do projeto solidário “Casa da Sopa” criado por Otávio. Porém, os conflitos continuam: Geraldão distribui dinheiro e presentes, mas acaba preso por assalto; Sofia perde o bebê, deixando a família em choque; e Ismael manipula Bia com ameaças e insinuações sobre segredos de Alberto. O clima espiritual também se intensifica. Diná insiste em orar pedindo para se reunir com Otávio, o que preocupa Estela e Alberto.

Alexandre se mostra cada vez mais desafiador, chegando a agredir Alberto ao empurrá-lo na piscina. O médico percebe que o espírito agora está influenciando Tato, reforçando a gravidade da situação. Enquanto isso, Raul continua tentando reconquistar Andrezza, mas ela segue dividida entre ele e Antônio, com quem troca novos beijos.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:05, na Rede Globo.

