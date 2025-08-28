Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (28)
A novela 'A Viagem' desta quinta-feira (28) vai ao ar às 17:05, após 'A Cinco Passos de Você'. Nesse capítulo, Mascarado salva Lisa de ser atropelada.
Resumo completo de 'A Viagem' desta quinta-feira
Mascarado salva Lisa de ser atropelada. Otávio diz a Alberto que quer morrer dignamente. Diná demonstra esperança na recuperação de Otávio. Antônio se mostra indiferente a Maria. Zulmira manda o irmão esquecer Andrezza. Otávio desabafa com Diná por não ter estado perto do pai na hora em que ele morreu.
Estela volta pra casa. Maria fica com ciúmes ao ver Andrezza e Antônio passeando. Bia e Tato também voltam para casa. Ismael manda Regina tratar Bia melhor. Agenor diz aos filhos que manda flores a Fátima para enciumar Cininha. Mascarado salva Lisa de ser atropelada. Téo fica arrasado com a nota no jornal sobre o incidente no bar.
Dudu fica feliz ao saber que Glória e Kazuo irão morar na casa de Otávio. Sai o divórcio de Estela e Ismael. Bia diz a Estela que, se ela casar-se com Alberto, vai morar com o pai. Bia sai de casa e vai morar com o pai. Estela dá carta branca para a filha fazer o que ela quiser. Estela diz a Bia que se ela não quer morar com ela e Alberto, ela irá morar com o pai.
Bia pega suas coisas, mas Ismael tenta demovê-la da ideia de sair de casa. Otávio diz a Alberto que quer um passe espiritual dele.
