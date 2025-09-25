Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (25)
Igor salva Bia do homem que a agarrou e a leva para sua casa.
A novela 'A Viagem' desta quinta-feira (25) vai ao ar às 17:30, após 'A 100 Passos de um Sonho'. Nesse capítulo, Igor salva Bia do homem que a agarrou e a leva para sua casa.
Resumo completo de 'A Viagem' desta quinta-feira
Igor salva Bia do homem que a agarrou e a leva para sua casa. Diná diz a Maroca que, assim que fizer os exames, vai para casa. Raul discute com Guiomar mais uma vez. Ismael diz a Regina que precisam se esconder em Itatiaia. Moradores da vila hostilizam Carmem por causa do Mascarado. Estela culpa Raul pelo que houve com a irmã. E diz que se acontecer alguma coisa com Diná, ela não o perdoará.
Diná sonha com Otávio e pede que ele venha buscá-la. Otávio vê Diná no hospital e escuta ela o chamando. Bia arruma a casa de Igor. Agenor conta a Fátima que era ele quem mandava as rosas. O médico de Téo autoriza Lisa vê-lo. Igor não gosta de ver que Bia arrumou sua casa. Lisa fica angustiada ao perceber que Alexandre influencia Téo, no hospital. Josefa conta a Hélio que Téo é vítima de obsessão, mas ele não acredita.
Queiroz diz a Alberto e Estela que Ismael está sendo procurado pela polícia, e que Bia não está com o pai. Estela se desespera por não saber onde Beatriz está. Alberto conta a Tato o que houve com Bia, mas o rapaz diz que não tem nada com isso. Dudu visita Diná no hospital. Zeca conta a Agenor que vai se separar de Sofia. Tibério e Cininha vão falar com Carmem. Andrezza diz a Guiomar que Raul tinha razão, que a mãe está acabando com a vida dela.
Estela e Alberto dão parte do sumiço de Bia na delegacia. Tato conta para Queiroz que largou os estudos. Estela procura por Beatriz nas ruas próximas à vila onde mora. Diná volta para casa e fica com raiva por Maroca ter jogado a orquídea fora.
Que horas começa?
A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:30, na Rede Globo.