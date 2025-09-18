Diário do Nordeste
Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (18)

Um motorista dá carona a Guiomar e Dinah.

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Zoeira
A Viagem
Foto: Reprodução/TV Globo

A novela 'A Viagem' desta quinta-feira (18) vai ao ar às 17:20, após '90 Minutos no Paraíso'. Nesse capítulo, Um motorista dá carona a Guiomar e Dinah.

Resumo completo de 'A Viagem' desta quinta-feira

Um motorista dá carona a Guiomar e Dinah. Téo acorda e vê Lisa fantasiada. Acha que é o Mascarado mesmo e começa a falar mal de Lisa. A enfermeira dá um sedativo a Téo. Andrezza e Raul comemoram a viagem de Guiomar numa boate. Dinah se sente mal e Estela fica muito preocupada.

Raul e Andrezza ficam decepcionados ao chegar em casa e encontrar Guiomar. Tato diz a Glória e Dudu que passará a assinar apenas o sobrenome da mãe. Dinah sonha com Otávio e ele diz que, brevemente, se reencontrarão. Diná acorda decepcionada por ter sido um sonho.

Guiomar fica furiosa ao saber que Andrezza saiu sem avisá-la. Alexandre pede ao mentor André para sair do Vale dos Suicidas, mas não encontra ajuda ao reafirmar que não perdoará seus inimigos. Depois de brigar com Guiomar, Raul decide sair de casa.

Téo descobre que é Lisa quem está se fantasiando de Mascarado. Cininha é paparicada por Tibério. Guiomar tenta convencer Andrezza a viajar com ela. Andrezza conta para Raul sobre a viagem com a mãe.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:20, na Rede Globo.

