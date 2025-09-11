Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (11)

A novela 'A Viagem' desta quinta-feira (11) vai ao ar às 17:10, após 'A Sogra Perfeita'. Nesse capítulo, Andrezza e Antônio se beijam novamente.

Resumo completo de 'A Viagem' desta quinta-feira

Andrezza e Antônio se beijam novamente. Alberto diz a Diná que o amor é eterno, que não morre nunca. Andrezza telefona para Raul, mas desliga logo. Depois liga novamente e Raul pergunta se algum dia ela voltará para ele. Ela não responde e desliga o telefone. Ismael envolve Maria no seu plano contra Alberto. O médico diz a Estela que falará novamente sobre a influência de Alexandre a quem está sendo obsediado por ele.

Tato chega em casa bêbado e é agressivo com Dudu e Glória. Ismael se encontra com Maria em um restaurante. Os dois se beijam. Diná flagra Maria usando um vestido seu, mas não a despede. Para provar que não ficou zangada com ela e sim triste por ela não ter confiado, Diná dá a roupa para Maria. Andrezza e Antônio se beijam novamente. Paty coloca o nome da boneca dela de Lisa.

Tato conta a Ismael que vai mandar Queiroz embora do escritório. Ismael pede a Maria que avise quando Alberto e Estela forem à casa de Diná, com a desculpa de Bia poder buscar suas coisas na casa da mãe. Depois, pede para ela pôr um pacote na maleta de Alberto. Os momentos vividos com Otávio não saem da cabeça de Diná. Otávio é cuidado por um anjo.

Carlota, um anjo, explica a Otávio que ele tem dormido muito, na “enfermaria”, para não sentir o sofrimento de quem está chorando sua morte. Em conversa com Téo e Raul, Alberto diz que eles estão sendo vítimas de uma vingança de Alexandre.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:10, na Rede Globo.