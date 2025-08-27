Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (27)

A novela 'A Viagem' desta quarta-feira (27) vai ao ar às 17:05, após 'Mudança de Hábito'. Nesse capítulo, Maroca conta a Otávio e Alberto o flagrante que deu em Andrezza.

Resumo completo de 'A Viagem' desta quarta-feira

Maroca conta a Otávio e Alberto o flagrante que deu em Andrezza. Ela se afasta de Antônio. Maria se sente vitoriosa e debocha de Antônio a esnobada que levou de Andrezza. Bia estranha que o pai more em um apartamento pequeno. Regina manda que a garota se acomode na sala e não faça perguntas. Lisa e Téo chegam a Paraty. Agenor faz um escândalo quando sabe da viagem da filha.

Otávio diz a Alberto que gostaria de fazer uma regressão a vidas passadas. Otávio mostra para Alberto tudo o que Diná preparou para ele na cabana. Alberto resolve fazer regressão com Otávio. O advogado se vê, então, no século XIX, matando Alexandre, num duelo pelo amor de Diná.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:05, na Rede Globo.