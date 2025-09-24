Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (24)

Diário do Nordeste
A. Seraphim
A Viagem
Foto: Reprodução/TV Globo

A novela 'A Viagem' desta quarta-feira (24) vai ao ar às 17:05, após 'Os Homens São de Marte... E É pra Lá que Eu Vou!'. Nesse capítulo, Diná vai até a casa de Ismael com Mauro e um segurança.

Resumo completo de 'A Viagem' desta quarta-feira

Diná vai até a casa de Ismael com Mauro e um segurança. Ela propõe a Ismael que desista de levar Bia para Europa, caso contrário, mostrará um dossiê que tem contra ele. Ismael fica furioso e promete vingança. Bia escuta toda a conversa. Diná passa mal. Bia lê o dossiê, liga para Tato e foge de casa. Diná garante à Estela que Bia não irá mais viajar com o pai. O psiquiatra acha melhor Hélio não conhecer Téo agora. Bia mostra o dossiê a Tato, que ri da garota. Tato diz a ela que já sabia de tudo. Tato vai embora e deixa Bia sozinha. Depois, Alexandre tenta se comunicar com Bia. Diná se despede da mãe e da filha para viajar. Raul vai até o aeroporto se despedir da mulher e da irmã. Mais tarde, Andrezza liga para Raul, dizendo que houve uma pane e Diná passou mal, sendo levada para o hospital. Estela pressente que Diná não está bem. No hospital, Raul diz a Andrezza que se sente culpado pelo que houve com a irmã. Maroca visita Diná. Bia chega até uma praia e um homem se aproxima dela. Diná sonha com Otávio. Igor salva Bia do homem que a agarrou e a leva para sua casa. Diná diz a Maroca que, assim que fizer os exames, vai para casa.

Raul discute com Guiomar mais uma vez. Ismael diz a Regina que precisam se esconder em Itatiaia. Moradores da vila hostilizam Carmem por causa do Mascarado. Estela culpa Raul pelo que houve com a irmã. E diz que se acontecer alguma coisa com Diná, ela não o perdoará. Diná sonha com Otávio e pede que ele venha buscá-la. Otávio vê Diná no hospital e escuta ela o chamando. Bia arruma a casa de Igor. Agenor conta a Fátima que era ele quem mandava as rosas. O médico de Téo autoriza Lisa vê-lo. Igor não gosta de ver que Bia arrumou sua casa. Lisa fica angustiada ao perceber que Alexandre influencia Téo, no hospital. Josefa conta a Hélio que Téo é vítima de obsessão, mas ele não acredita. Queiroz diz a Alberto e Estela que Ismael está sendo procurado pela polícia, e que Bia não está com o pai. Estela se desespera por não saber onde Beatriz está. Alberto conta a Tato o que houve com Bia, mas o rapaz diz que não tem nada com isso. Dudu visita Diná no hospital. Zeca conta a Agenor que vai se separar de Sofia. Tibério e Cininha vão falar com Carmem. Andrezza diz a Guiomar que Raul tinha razão, que a mãe está acabando com a vida dela.

Estela e Alberto dão parte do sumiço de Bia na delegacia. Tato conta para Queiroz que largou os estudos. Estela procura por Beatriz nas ruas próximas à vila onde mora. Diná volta para casa e fica com raiva por Maroca ter jogado a orquídea fora. Maroca diz à filha que jogou a flor no lixo para ela não sofrer mais. Uma borboleta enviada por Otávio pousa na orquídea, resgatada do lixo por Diná. Diná diz a Maroca que sofreria mais se parasse de receber as orquídeas de Otávio. Andrezza pede conselhos a Diná para salvar seu casamento. Diná manda que a cunhada procure um terapeuta. Téo recebe alta do hospital e decide voltar para a casa de Diná. Téo diz a Lisa que o lugar dele é ao lado da esposa e da filha. Os jovens da vila se revoltam contra Carmem por causa do Mascarado. Lisa vai falar com o Mascarado, ele lhe dá um calmante e ela acaba dormindo em sua casa. O pessoal da vila prepara uma festa para o Mascarado. Bárbara conta para Mauro que o ex-noivo de Carmem é o Mascarado. Josefa pede a Diná que aceite Téo de volta. Diná consente que Téo more em sua casa. Josefa fica muito agradecida. Diná diz a Josefa que só permite que Téo volte para casa porque é o pai da filha dela.

Estela procura Bia no colégio, mas não a encontra. Igor diz a Bia que está procurando a essência da vida. Escondidos no cassino do porão de casa, Ismael humilha Regina. Lisa compra roupas novas e afirma ao pai que será feliz sozinha. Lisa diz a Zeca e Agenor que ela e Téo terminaram o namoro. Lisa conta para Carmem que Téo terminou com ela e que voltará para casa de Diná. Zeca pergunta a ela se ainda gosta do pai do bebê. Sofia diz a Zeca que é melhor se separarem. Zeca confessa que ama Sofia. Lisa janta na casa de Diná. Estela pede ajuda a Diná para resolver seus problemas com Ismael. Cininha conta para Tibério que ouviu a conversa dele com o Mascarado. Hélio beija Naná. Carmem conta para Lisa que o Mascarado é Adonay. Carmem diz a Lisa que vai esclarecer tudo com o Mascarado. Ele mostra para Carmem o jornal com sua história. Depois de desabafar, Carmem diz a ele que duvida de seu amor. O Mascarado arranca a máscara e ela foge, assustada.

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:05, na Rede Globo.

