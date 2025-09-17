Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (17)
Estela coloca a filha para fora de casa.
A novela 'A Viagem' desta quarta-feira (17) vai ao ar às 17:05, após 'Viagem 2 - A Ilha Misteriosa'. Nesse capítulo, Estela coloca a filha para fora de casa.
Resumo completo de 'A Viagem' desta quarta-feira
Estela coloca a filha para fora de casa. Dinah conversa com o psiquiatra de Téo e paga a conta do hospital. Otávio e Júlia passeiam no Bosque das Águas. No dia seguinte, Bia vê no jornal que Alberto é inocente e que Ismael armou tudo. Ismael inventa história para Bia. Bia fica revoltada quando descobre que o pai foi culpado pela prisão de Alberto.
Ismael inventa uma história e ela acredita. Regina inventa para Bia que Ismael é cardíaco. Dinah continua recebendo as flores de Otávio. Raul pede ajuda para Dinah convencer Guiomar a ir para a fazenda. Cininha ouve Tibério aconselhando o Mascarado a se revelar para Carmem. Dinah aconselha Guiomar a passar uns tempos na fazenda. Lisa fica ao lado da cama de Téo, sussurrando que o ama.
Alberto diz que isso é importante no tratamento espiritual. Dinah se oferece para levar Guiomar até a fazenda. Guiomar pergunta a Dinah se ela passaria uns dias com ela e Dinah aceita. Raul e Andrezza ficam muito felizes ao saber que Guiomar voltou para a fazenda. Na estrada, o carro quebra e Guiomar, sob influência de Alexandre, manda Dinah voltar para o Rio.
Um motorista dá carona a Guiomar e Dinah. Téo acorda e vê Lisa fantasiada. Acha que é o Mascarado mesmo e começa a falar mal de Lisa. A enfermeira dá um sedativo a Téo. Andrezza e Raul comemoram a viagem de Guiomar numa boate.
Que horas começa?
A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:05, na Rede Globo.