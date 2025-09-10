Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (10)
Alberto acaba detido.
A novela 'A Viagem' desta quarta-feira (10) vai ao ar às 17:10, após 'A Mulher que Veio do Céu'. Nesse capítulo, Alberto acaba detido.
Resumo completo de 'A Viagem' desta quarta-feira
Alberto acaba detido. Na delegacia, o delegado avisa a Alberto que ele cometeu um crime inafiançável. Regina parabeniza Ismael por tudo ter dado certo. Dinah, Estela e Queiroz visitam Alberto na cadeia. Estela desconfia que Ismael possa estar envolvido no assunto.
Maria escuta a conversa de Dinah e Estela sobre o que aconteceu com o Alberto e fica apavorada. Todos na casa de Zeca comemoram o lançamento do primeiro disco dele. Influenciado por Alexandre, Téo destrói sua casa.
Depois, pega carona em um caminhão. O motorista vê Alexandre no lugar de Téo e fica assustado. Ele pede para que Téo saia de seu caminhão. Cininha promove uma manifestação com os amigos da pensão a favor de Alberto.
Raul, Mauro e Lisa encontram Téo na estrada e ele não os reconhece. Téo é internado em um hospital psiquiátrico. Alberto é solto.
Que horas começa?
A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:10, na Rede Globo.