José Loreto estaria vivendo romance com a atriz Nanda Marques na Bahia

José Loreto, de 41 anos, teria sido flagrado em clima de romance com a atriz Nanda Marques, de 30, em Caraíva, na Bahia. Segundo informações do perfil Circo da Mídia, os dois foram vistos trocando carinhos enquanto curtiram o destino paradisíaco. De acordo com a publicação, a aproximação entre os artistas teria acontecido durante as filmagens do longa-metragem sobre o cantor Chorão, líder da banda Charlie Brown Jr., em que Loreto interpreta o protagonista.

Desde então, o casal teria optado por manter o relacionamento de forma reservada, longe dos holofotes e sem exposição nas redes sociais. Nas imagens que circulam nas redes, José Loreto e Nanda Marques aparecem em clima de cumplicidade, aproveitando a viagem com trocas de afeto.

Fontes ouvidas pela revista Quem também afirmaram que os dois foram vistos aos beijos na área VIP do festival The Town, em São Paulo, em setembro, reforçando os rumores de um novo romance.

O filme que teria unido o casal é baseado no livro “Se Não Eu, Quem Vai Fazer Você Feliz? Minha História de Amor com Chorão”, escrito por Graziela Gonçalves, ex-mulher do cantor. O roteiro é assinado por Duda de Almeida, com direção de Hugo Prata e Felipe Novaes, e a estreia está prevista para janeiro de 2026. Nanda Marques, recentemente vista na novela “Beleza Fatal”, interpreta Graziela no longa. As gravações foram concluídas há menos de uma semana.