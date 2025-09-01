Diário do Nordeste
Horóscopo mensal: veja previsões para os signos no mês de setembro de 2025

Mês promete reviravoltas, revelações e também recomeços

Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Legenda: Signos do zodíaco no horóscopo mensal de setembro de 2025
Foto: Shutterstock

Setembro chega como um portal. E, como todo portal, ele não nos deixa passar do mesmo jeito que entramos. É um mês que promete reviravoltas, revelações e também recomeços. Mas antes de florescer, será preciso aparar ramos secos, encerrar ciclos, devolver o que não nos pertence mais. Há algo que precisa ser deixado para trás — e você já sabe o que é.

Lua Cheia em Peixes pode escancarar verdades emocionais profundas

O céu está especialmente potente este mês. Teremos dois eclipses — fenômenos que, na astrologia, simbolizam aceleração de processos, viradas de rota e cortes necessários. No dia 7 de setembro, a Lua Cheia em Peixes será acompanhada por um Eclipse Lunar Total, que pode escancarar verdades emocionais profundas. É como se o inconsciente viesse à tona: sonhos, mágoas, intuições, dores não ditas e também dons esquecidos. Pode ser um tempo de dissolução — daquilo que, embora parecesse seguro, já não sustenta mais quem você está se tornando.

Duas semanas depois, no dia 21 de setembro, teremos a Lua Nova em Virgem também eclipsada — um Eclipse Solar Parcial. Aqui, a energia muda: é hora de plantar algo novo. Mas não qualquer coisa. O que você iniciar neste momento precisa estar profundamente alinhado com a sua verdade. Virgem pede responsabilidade, presença, planejamento. E o eclipse pede coragem para deixar para trás as repetições inconscientes que boicotam seus ciclos.

Entre um eclipse e outro, o céu traz mais convites importantes: Saturno retorna a Peixes no dia 1º, nos chamando a amadurecer emocionalmente. Esse trânsito nos lembra que sensibilidade não é fraqueza — é inteligência. Mas exige limites claros, tempo respeitado, escolhas com peso e alma. Já no dia 2, Mercúrio chega em Virgem, favorecendo a organização mental, a clareza nos diálogos e a cura pelas palavras. E no dia 22, o Sol ingressa em Libra, marcando o Equinócio da Primavera, e nos lembrando da importância de buscar equilíbrio — entre dar e receber, entre dentro e fora, entre quem fomos e quem estamos prontos para ser.

Desapegue para florescer: que decisão você vem adiando?

Setembro não vai ser suave. Vamos ter que lidar com algumas bagunças internas e externas, mas é um mês que promete clareza. E clareza, às vezes, bagunça tudo antes de colocar no lugar. Mas é dessa bagunça que nascem os verdadeiros alinhamentos.

O que você precisa desapegar para que o novo possa florescer? Que decisão você vem adiando, mesmo sentindo que já passou da hora? Quais histórias você insiste em manter, mesmo sabendo que elas já acabaram?

Setembro não é só um mês no calendário. É um chamado da alma. Para florescer, às vezes é preciso podar. Para seguir, é preciso escolher. E para escolher com verdade… é preciso coragem.

Áries

Setembro é um convite a desacelerar e mergulhar dentro de si. O Eclipse Lunar Total (07/09) ilumina a sua casa das emoções inconscientes, memórias antigas e padrões invisíveis que ainda guiam suas ações. Esse é um tempo em que o corpo pede pausa, e a alma, escuta. Pode surgir um cansaço sem explicação ou a sensação de que você está carregando mais do que deveria — e talvez esteja mesmo. O Eclipse Solar (21/09) aciona sua rotina e saúde: como você cuida do seu tempo, da sua alimentação, do seu descanso? O mês te convida a cuidar do que sustenta sua vitalidade. Às vezes, o maior ato de coragem é aprender a se recolher e se preservar.

Touro

Os eclipses mexem com seu senso de pertencimento: amizades, grupos e projetos futuros estão passando por uma peneira emocional. O Eclipse Lunar pode trazer revelações sobre pessoas próximas, te mostrando quem realmente está contigo. Não encare isso como perda, mas como seleção natural do destino. O Eclipse Solar convida a semear novos sonhos — mas com mais pé no chão e menos idealização. É hora de colocar energia naquilo que te dá prazer, que alimenta sua criatividade e que pode, de fato, florescer. A vida afetiva também pode ganhar novos ares, desde que você esteja disposto a abrir o coração e não só manter o controle.

Gêmeos

Setembro pode ser um divisor de águas na sua vida profissional. O Eclipse Lunar acontece no ponto mais alto do seu céu, ativando carreira, reputação e propósitos. Algo pode chegar ao ápice — uma conquista, uma mudança de cargo, ou até uma crise que te convida a mudar de direção. Urano retrógrado no seu signo pede revisão das escolhas, das palavras, da postura diante da vida. Já o Eclipse Solar toca sua casa da base emocional e da família. Como anda a sua relação com as suas raízes? É tempo de equilibrar sucesso e intimidade, prestígio e cuidado com o lar. Nem tudo se trata de vencer — às vezes, se trata de pertencer.

Câncer

Para você, que é regido pela Lua, os eclipses sempre têm um impacto especial. Este mês, eles ativam os territórios da fé, do conhecimento e da forma como você enxerga o mundo. O Eclipse Lunar pode dissolver uma crença antiga, uma idealização, ou trazer de volta um desejo de estudar, viajar, ensinar ou buscar um novo sentido. Já o Eclipse Solar reorganiza sua mente prática: como você comunica o que sente? Que histórias você conta sobre si mesmo? É hora de ampliar o olhar, mas com mais responsabilidade. A verdade não é o que nos contaram — é o que a vida está te convidando a descobrir por si mesmo.

Leão

Setembro toca feridas e curas profundas. O Eclipse Lunar em Peixes mexe com temas de intimidade, confiança, heranças emocionais e materiais. Pode surgir uma sensação de vulnerabilidade ou uma vontade súbita de romper vínculos desgastantes. Isso não é fraqueza, é limpeza. O Eclipse Solar reorganiza sua casa dos valores: o que (ou quem) você tem valorizado demais — e o que você tem deixado de lado em si? Este mês pode abalar estruturas de segurança, mas também inaugura uma nova forma de lidar com seu dinheiro, seu corpo e sua autoestima. Você não precisa provar nada. Precisa apenas se lembrar de quem é.

Virgem

Dois eclipses — sendo um no seu próprio signo — anunciam um setembro de virada. O Eclipse Lunar (07/09) traz revelações ou encerramentos em parcerias afetivas, contratos ou formas de se relacionar. Pode ser um mês de decisões importantes: algo precisa ser realinhado, esclarecido ou encerrado para que você avance. Já o Eclipse Solar, em Virgem, marca um reinício profundo: é como um novo ano pessoal antecipado. Você está sendo convocado a ocupar seu lugar com mais firmeza, autenticidade e amor-próprio. Seja mais gentil consigo. Tudo o que você for capaz de plantar agora, florescerá com força.

Libra

Setembro é tempo de introspecção e reorganização interior. O Eclipse Lunar ativa a casa da saúde, dos hábitos e do corpo. Você pode perceber que precisa mudar alguma rotina, repensar a forma como está lidando com o trabalho ou se abrir para práticas mais terapêuticas e naturais. O Eclipse Solar, por sua vez, convida a curas sutis, silenciosas — como se a alma sussurrasse: “cuide do que ninguém vê”. A temporada termina com o Sol em seu signo, no Equinócio da Primavera: um renascimento. Até lá, prepare o terreno, limpe o que for necessário. Não leve pendências para seu novo ciclo.

Escorpião

Setembro acende o palco da sua criatividade, da sua alegria e da sua vida afetiva. O Eclipse Lunar mexe com romances, filhos, fertilidade e prazer. Se algo estiver desgastado ou idealizado demais, esse eclipse pode trazer à tona o que estava escondido. É um momento de clareza — ainda que ela doa. O Eclipse Solar, por outro lado, te conecta aos projetos futuros: quais são os sonhos que você deixou guardados por medo de não dar certo? Marte, seu regente, entra no seu signo no fim do mês e te dá impulso para agir. O céu diz: liberte-se de histórias que te limitaram. Viva mais a sua essência.

Sagitário

Um mês que mexe com os alicerces da sua vida. Os eclipses tocam casa, família, carreira e propósito. O Eclipse Lunar pode trazer acontecimentos ou revelações no lar: mudanças, encerramentos ou curas emocionais ligadas ao passado. Já o Eclipse Solar reorganiza seu rumo profissional. Talvez você precise repensar sua função no mundo, ou abrir espaço para um novo projeto que represente mais quem você é hoje. O céu te chama para equilibrar raízes e asas. Se algo se desfaz, não se assuste: a vida só retira o que não combina mais com o seu crescimento.

Capricórnio

Setembro te convida a rever a forma como você pensa, fala, ensina e aprende. O Eclipse Lunar pode trazer uma conversa definitiva, um término de contrato, uma percepção sobre como suas palavras têm peso. A comunicação precisa ser mais empática e menos defensiva. O Eclipse Solar acontece na sua casa da fé, dos estudos e da visão de mundo: há um novo caminho intelectual e espiritual se abrindo. Pode ser a hora de retomar uma formação, uma viagem, um projeto de expansão pessoal. Se abra para o novo com humildade. Sua maturidade será um diferencial nos tempos incertos.

Aquário

Dois eclipses nas suas casas de valores: este é um mês de redefinir o que, de fato, tem valor para você. O Eclipse Lunar pode evidenciar onde você tem gastado tempo, dinheiro ou energia demais — e recebido pouco em troca. É um momento de cortes necessários. Já o Eclipse Solar te convida a reconstruir sua autoestima e sua relação com os recursos compartilhados. Assuntos como dívidas, heranças, sexualidade e confiança estarão em pauta. Lembre-se: merecimento não é sobre perfeição, mas sobre autenticidade. O que você valoriza, você cuida — inclusive em si mesmo.

Peixes

Este é um dos meses mais importantes do seu ano. O Eclipse Lunar Total acontece no seu signo, e isso pode representar um encerramento de ciclo profundo. Pode ser algo interno — uma crença, um modo de ser — ou externo, como uma relação ou fase de vida. É a vida pedindo desapego. O Eclipse Solar toca seu setor de parcerias: novas conexões podem surgir, desde que você se permita ocupar o seu lugar com mais clareza e verdade. Saturno também retorna ao seu signo no início do mês: amadurecimento à vista. Você está deixando de ser quem foi… para se tornar quem realmente é.

 
